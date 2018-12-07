К середине дня отечественный рынок пытался демонстрировать осторожный рост вслед за внешними площадками. В первой половине дня не было уверенности в том, что OPEC+ сможет договориться о значимом сокращении добычи. Однако затем поступили новости, что Россия предложила снижение производства со своей стороны на 200 тыс. бар. при условии более значимого решения OPEC. Сбербанк сообщил о том, что прибыль по РСБУ выросла за 11 месяцев на 21,6% до 758,858 млрд рублей. В целом стоит отметить незначительное замедление роста прибыли и объёма выданных кредитов. Однако темпы всё ещё очень высокие и планы менеджмента по достижению прибыли в 1 трлн к концу 2019 года остаются реальными. Вместе с нефтью подрастали и бумаги отечественных нефтяников. Во всяком случае, соглашение о сокращении добычи становится всё более реальным. Самой сильной акцией к середине дня были бумаги банка "Санкт-Петербург", которые прибавляли более 2,2%, а вот самой слабой стали расписки «Ленты». J.P. Morgan снизил рекомендацию по GDR «Лента» до «продавать» и целевую цену с $5,2 до $3,4. В целом это означает, что крупные инвесторы также меняют свой взгляд на сектор, где уже не ожидается бурного роста, но актуализируется вопрос возврата инвестиций. Золото продолжает дорожать, а вместе с ним и бумаги добывающих компаний. Акции «Полюса» прибавляли более 1,3%, а Polymetal росли более чем на 1,1%.

Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная осталась на уровне 7,78%, а месячная снизилась до 7,96%. Сырьевые валюты немного слабели против доллара, но потери были незначительными. Если нефть продолжит корректировку вверх, то курс отечественной валюты может укрепиться. Корреляция цен на нефть и курс рубля заметно усилилась в последнее время, так как прочие факторы приобрели стабильный характер.

Европейские индексы поверили в разворот американских индексов и показывали существенный рост. Впрочем, графики индексов также указывают на сильную перепроданность. Индекс Stoxx 600 снижался накануне до минимальных значений с декабря 2016 года. Кроме того, публикация в Wall Street Journal намекает на то, что в ФРС задумались о паузе в повышении ставки. Рынок немедленно отреагировал на это снижением ожидания всего одного повышения в 2019 году. Собственно говоря, у ЕЦБ также могут появиться основания, чтобы не форсировать события по уходу от отрицательных ставок. Промышленное производство в Германии снизилось за октябрь на 0,5% при ожиданиях роста на 0,3%. Вторая оценка ВВП еврозоны показала рост единой экономики в III квартале всего на 1,6% при ожиданиях 1,7%.

Переговоры в Вене проходили крайне нервно. К 15:00 (мск) было известно о том, что Россия была готова снизить добычу на 200 тыс. бар. (ранее говорилось лишь о 140 тыс. бар.), но при условии более значимого сокращения производства в OPEC. Иран настаивал на существенном снижении производства, но также и на исключении его добычи из лимитов, пока существуют незаконные санкции против него. Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих даже высказал сомнение в том, что стороны смогут договориться.

На вечер остаётся довольно много событий, которые могут повлиять на рынки. Это и данные по безработице в США (ожидается 200 тыс. новых рабочих мест при безработице на уровне 3,7%), и индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана. Однако наиболее важным для российского рынка будет решение OPEC+. Соответственно, если оно будет больше 1 млн бар. сокращения, то нефть способна показать существенный рост. Если же решение будет на уровне 1 млн бар. и менее, то распродажи неизбежны.