Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся неделе продолжил демонстрировать разнонаправленные колебания. При этом диапазоны хождения курсов основных резервных валют сузились в рамки 66-67 и 75-76,5 рубля за доллар и евро соответственно.

Геополитический фактор после саммита «большой двадцатки» в Аргентине играл, скорее, на стороне рубля после того, как инцидент в Керченском проливе отошел на второй план. При этом рынок нефти, корреляция рубля с которым хотя и понизилась, продолжил пугать своей волатильностью. В ожидании саммита ОПЕК+ и его решения о сокращении добычи нефти котировки Brent "летали" в коридоре 58,4-63,7 доллара за баррель.

В результате доллар по итогам недели вечером в пятницу снижался на 60 копеек в район 66,3 рубля, а евро — на 20 копеек, до 75,55 рубля.

РУБЛЬ В УЗКОМ БОКОВИКЕ

Рубль начал неделю ростом против основных резервных валют, отыгрывая позитивные внешние сигналы. В частности, мировые рынки акций в начале недели росли на фоне итогов саммита "большой двадцатки".

Самое главное, что понравилось инвесторам — это договоренность между США и Китаем взять паузу в торговой войне. В течение 90 дней Америка не будет поднимать пошлины на китайский импорт объемом в 200 миллиардов долларов в год с 10% до 25%, что собиралась сделать уже с 1 января. В ответ на паузу США в повышении пошлин Китай пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров в США.

Кроме того, рынок нефти, благодаря позитиву из Аргентины, в начале недели "выстрелил вверх" и к вечеру прибавлял более 3% — выше 61 доллара за баррель сорта Brent.

Впрочем, оптимизм по поводу налаживания торговых отношений между США и КНР довольно быстро сменился здоровым реализмом. Официальных заявлений пока не последовало – видимо пошли торги относительно новых условий. Да и выходной в Америке в связи с трауром из-за похорон американского экс-президента Джорджа Буша-старшего понизил рыночную активность.

Между тем, США не стали дожидаться развития событий, а первыми нанесли удар, усиливая свои позиции в торговой войне с Китаем. Канада по запросу США арестовала финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу из-за подозрений в нарушении американских санкций против Ирана.

Это несколько поколебало на мировых рынках настрой инвесторов на покупку рисковых активов, в том числе и рубля.

Отсутствие определенного тренда курса рубля поддерживалось и внутренними новостями.

Минфин РФ заявил об ощутимом снижении уровня покупок валюты в декабре-январе в рамках бюджетного правила, что оказало в моменте поддержку российской валюте. Ведомство объявило о покупке валюты на 366,1 миллиарда рублей против 525,8 миллиарда в ноябре-декабре. Сказалось снижение мировых цен на нефть, которые с максимумов начала октября (около 86,7 доллара за баррель сорта Brent) теряли более 30% к минимуму ноября (около 57,5 доллара).

С другой стороны, Минфин после первого относительно удачного аукциона по размещению ОФЗ провел в среду не совсем удачный второй аукцион. Если на первом он разместил бумаг на 14,94 миллиарда рублей (по номиналу) из предложенных 15 миллиардов, то на втором — только на 5,146 миллиарда рублей по номиналу из предложенных 10 миллиардов.

Впрочем, глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам отчасти поддержал курс российской валюты, заявив, что дедолларизация не означает отказ от доллара, никакого запрета на хождение американской валюты в России не будет. Идеи запрета доллара в России "абсурдны, они противоречат вообще экономическим правилам", резюмировал премьер-министр.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в уверенном росте. ОПЕК+ все-таки договорилась о сокращении добычи – на 1,2 миллиона баррелей в сутки к уровням октября текущего года.

Это вдохнуло жизнь в нефтяные котировки, и они, подскочив на 6%, вернулись выше уровня поддержки в районе 62,5 доллара за баррель сорта Brent.

Таким образом, один из основных факторов курсовой динамики рубля пока играет на его повышение. В отсутствие санкционных и геополитических рисков и на фоне постепенно затихающей в преддверии католического Рождества рыночной активности на западных рынках, до конца года у рубля есть шанс продемонстрировать, как минимум, устойчивость.