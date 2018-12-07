По итогам 9 месяцев 2018 года объем привлеченного на IPO капитала на американских площадках превысил показатели 2017 года и почти достиг уровня 2014 года, который стал самым успешным для выхода на биржу после финансового кризиса 2008 года. Это свидетельствует о восстановлении американского рынка IPO и дает надежду, что следующий 2019 год станет таким же успешным. По оценкам Goldman Sachs и JP Morgan, совокупная стоимость компаний, которые планируют выйти на рынок в следующем году, может превысить $100 млрд.

Uber и Lyft

Компания Uber представлена в 83 странах и 674 городах мира, а ее приложение насчитывает около 20 различных вариантов такси, сервисов совместных поездок и сервисов доставки. В I квартале 2018 года сервис такси заработал $2,6 млрд чистой выручки и $2,5 млрд чистой прибыли за счет интеграции своих предприятий в России и Юго-Восточной Азии с местными конкурентами. В августе 2018 года аналитики инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley оценили стоимость компании в $120 млрд.

В свою очередь, компания Lyft была создана в 2012 году и осуществляет свою деятельность преимущественно в США, в 2017 году она успешно вышла на рынок Канады. По состоянию на июнь 2018 года бизнес был оценен в $15,1 млрд. Ожидается, что мировой рынок сервисов онлайн-такси будет расти быстрыми темпами в 2018-2023 гг. благодаря росту популярности каршеринга (car-sharing) и приложений для заказа такси. По итогам II квартала 2018 года Uber и Lyft занимали 77% всего рынка коммерческих автомобильных перевозок в США. В таких крупных городах как Нью-Йорк количество совершенных поездок с использованием данных двух сервисов достигает 600 тыс. в день. Дополнительными направлениями развития бизнеса Uber и Lyft являются развитие байкшеринга (bike-sharing), а также разработка и тестирование систем автономного вождения автомобиля.

Sonos

С 2005 года компания производит беспроводные динамики, колонки и компоненты для домашнего кинотеатра. Глобальный патентный портфель Sonos состоит из более чем 630 патентов и 570 приложений. По состоянию на 31 марта 2018 года клиентами Sonos являются 6,9 млн семей во всем мире, которые в совокупности зарегистрировали более 19 миллионов продуктов. Согласно оценкам компании, в течение 2017 финансового года клиенты прослушали около 5 млрд часов музыкального контента.

Новые тенденции в сфере музыкальных развлечений способствуют тому, что Sonos может стать компанией будущего в сегменте домашних развлечений. Все более популярными становятся сервисы потоковой музыки. По оценкам аналитического центра Futuresource, с 2013 по 2017 гг. число платных подписчиков потоковых музыкальных сервисов во всем мире выросло с 29 млн до 176 млн чел., а к 2021 году увеличится до 293 млн чел. Сейчас компания работает над тем, чтобы беспроводные динамики Sonos могли подключаться по Wi-Fi к ПК, осуществлять поисковые запросы через Интернет и иметь функцию голосовой поддержки. Согласно отраслевым исследованиям, к 2022 году 50% всех поисковых запросов в Интернете будут голосовыми, а 55% семей в США будут иметь по крайней мере один динамик с голосовой поддержкой.

Slack

Slack – корпоративный мессенджер нового поколения, обладающий необходимым инструментарием и функционалом для работы в команде в рамках одной компании, поддерживая интеграцию с более чем 100 сторонними сервисами на основе облачных технологий. На данный момент оценочная стоимость компании достигла $8,3 млрд. Общее количество пользователей Slack составляет около 8 млн, из которых около 3 млн платят за сервис.

По прогнозам аналитиков компании, в I квартале 2019 года активная аудитория Slack достигнет 11 млн. В 2018 году доля пользователей, которые платят за пользование платформой и дополнительные функции, выросла до 38%. По данным аналитиков Markets and Markets, мировой рынок онлайн-коворкинга (co-working) увеличится до $50 млрд к 2021 году со среднегодовыми темпами роста в 13%. Однако в ближайшее время Slack может столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны крупных технологических корпораций, например, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые имеют возможность настроить интеграцию между своей онлайн-платформой для совместной работы и другими собственными приложениями.

Airbnb

Веб-сайт для размещения, поиска и аренды жилья по всему миру позволяет любому желающему сдавать в аренду номера для гостей на короткий срок. С момента основания компании в августе 2008 года благодаря сайту Airbnb жилье нашли более 150 млн человек. В настоящий момент на сайте можно найти предложения по аренде жилья в 81 тыс. городах в 191 стране мира. Сейчас бизнес оценивается в $31 млрд. Компания генерирует свой доход за счет взимания комиссии за обслуживание хозяев и гостей и проведения транзакций на сайте. При этом Airbnb предлагает качественные и более дешевые альтернативы гостиничным номерам. В летние месяцы и выходные заполняемость номерного фонда Airbnb составляет около 65%, что сравнимо с крупнейшими мировыми сетями отелей. Также Airbnb активно развивает сегмент дополнительных сопутствующих услуг для путешественников: в 2017 году были приобретены небольшие компании Luxury Retreats, Accommoble и Tilt в сфере туристических услуг.