В ходе пятничных торгов российская валюта резко укрепилась к доллару и евро. Укреплению рубля способствовали сообщение о сделке ОПЕК+ и опубликованный отчет по рынку труда в США за ноябрь. Два важных события совпали по времени. Новость от картеля повысила цену на нефть на 5,5%. Отчет по рынку труда в США ослабил доллар США на рынке Форекс.

Картель решил сократить добычу нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК снизит добычу на 800 тыс. баррелей, Россия и другие страны — на 400 тыс. баррелей. Иран освобожден от участия в снижении добычи из-за действующих в отношении него санкций США.

Число новых рабочих мест и индекс среднего почасового заработка в США вышли ниже ожиданий. Американская экономика в ноябре создала 155 тыс. новых рабочих мест против прогноза в 198 тыс. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону понижения с 250 тыс. до 237 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы с октября остался без изменений на отметке 3,7%, средняя почасовая оплата – 3,1%.

В понедельник, 10 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 1%, до $61,96. Поскольку перед закрытием торгов в пятницу цена на черное золото скорректировалась на 3,9%, то сегодняшний утренний рост, скорее всего, будет проигнорирован трейдерами на Московской бирже.

В пятницу стоимость нефти марки Brent повышалась до $63,67 за баррель. Там расположено сильное сопротивление, от которого спекулянты работают на снижение. Именно поэтому покупателям не хватило сил его пройти перед выходными.

В понедельник в Азии американская валюта продолжает сдавать позиции на рынке Форекс. Учитывая решение ОПЕК и слабость доллара США, предположу, что рубль сохранит положительную динамику в ближайшие три дня. Для пробоя уровня 66 руб. за доллар США цене на нефть нужно пройти отметку $63,67 за баррель. Если этого не случится, то курс доллара восстановится до 67,10 руб., а курс евро – до 76,25 руб.

Стоит отметить, что у крупных игроков (юрлица) в пятницу уменьшились короткие позиции по доллару США на 178 тыс. контрактов (-12,73%), до 1,221 млн контрактов. Тогда как физлица увеличили их на 101% (на 92,134 тыс.), до 182,8 тыс. контрактов. Толпа часто ошибается, поэтому при повышении цены крупные игроки им сверху опять продадут доллар. А потом в отчете об открытых позициях мы увидим увеличение коротких позиций у юрлиц и сокращение у физиков. Риторику США о новых санкциях в конце года я пока в ценах не учитываю.