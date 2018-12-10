Рынок черного золота за последние несколько недель перевыполнил план по тренировке нервной системы инвесторов, но теперь, когда все основные факты уже получены и отыграны, сектор вполне может начать формирование нового торгового коридора после консолидации. Решения ОПЕК+ формально обуздать добычу уже отражено в котировках.

Число буровых установок в США за неделю к 7 декабря упало на рекордную величину с апреля 2016 года (-10 единиц) и составило 877 штук. При этом количество газовых вышек выросло на 9 ед. Суммарное количество буровых в США за неделю, в итоге, составило 1075 штук (-1 ед.). В годовом сопоставлении тут отмечен рост на 144 шт. При этом производство сырой нефти в Штатах, как показала статистика прошлой недели, осталось неизменным на рекордном максимуме 11,7 млн баррелей в сутки уже три недели подряд. Суммарно для инвесторов в нефти эти факторы скорее нейтральны.

Прошлая неделя для нефтяного рынка была, пожалуй, даже слишком активной, с тестом «дна» на уровне $58,36 (нового минимума на отметке $57,57, впрочем, «медведи» не коснулись) и восстановлением до $61,40 на закрытии пятницы. Утром в понедельник, 10 декабря, баррель нефти марки Brent торгуется с повышением на 0,5% по $62,01.

Основные эмоции уже ушли с рынка, поэтому в ближайшее время Brent займется консолидацией в пределах $61,50-62,50. Это будет актуальным вплоть до выхода во вторник вечером свежей статистики по запасам.