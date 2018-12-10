В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Индекс Мосбиржи откроется в незначительном минусе на фоне снижения мировых площадок, однако среднесрочные перспективы отечественного рынка заметно улучшаются после договоренности участников соглашения ОПЕК+ в Вене. Стороны договорились о снижении добычи на 1.2 млн. баррелей в сутки, что лучше ожиданий, так как в последние дни появлялись косвенные признаки того, что соглашения может не быть вовсе. Многое зависело от России, которая согласилась взять на себя 230 тыс. барр. от суточного снижения. Иран был освобожден от квот из-за санкций со стороны США.

Таким образом, на данный момент нет фундаментальных факторов, из-за которых можно было бы говорить о снижении нефти ниже 60 по марке Brent. Напротив, увеличивается вероятность локального роста как минимум до 65 за баррель. Число активных буровых установок в США за неделю сократилось на 10 единиц до 877 – настолько резкого снижения в 2018 году не наблюдалось, что может служить косвенным признаком пересмотра темпов роста сланцевой добычи, хотя она по-прежнему является главным риском для нефтяных цен на 2019 год.

Индексы США в пятницу потеряли более 2.3%, при этом выраженного повода для распродаж не было. Опубликованная статистика подтвердила рекордно низкий уровень безработицы на уровне 3.7%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось несколько хуже ожиданий – на 155 тыс. вместо 200 тыс. Вероятно, инвесторы считают текущие цены недостаточно привлекательными для покупок, негативно оценивая ситуацию с задержанием финдиректора Huawei в Канаде. Торговый представитель США рекомендовал не смешивать событие с торговым спором, однако именно эта компания больше других критиковалась ранее за «кражу технологий». Уровень 2620 по S&P500 выступает сильной поддержкой, но может не устоять, если ситуация получит продолжение.

Рубль в начале недели способен продолжить укрепление, так как растет уверенность относительно повышения ключевой ставки 14 декабря. Акции En+ и Rusal начнут торги лучше рынка из-за переноса санкций от Минфина США до 21 января.

Бумаги «МТС» напротив будут под давлением, так как компания, вероятнее всего, снизит дивиденды из-за создания резерва под штраф по делу о коррупции в Узбекистане. Локально интересна покупка акций «Детского мира» после сообщения от «Системы» о том, что Михаил Гуцериев является главным претендентом на покупку торговой сети.