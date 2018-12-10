В пятницу, 7 декабря, страны-члены ОПЕК и ряд других нефтедобывающих стран заключили долгожданное соглашение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны-члены ОПЕК и 400 тыс. баррелей – на другие нефтедобывающие страны. Большую часть из 400 тыс. баррелей в сутки составит сокращение добычи «черного золота» в общей сложности Россией — на 230 тыс. баррелей.

После заключения сделки 7 декабря баррель нефти марки Brent в моменте подорожал на 5%, но к концу дня рост замедлился до 2,1%. В 2016 году при заключении сделки ОПЕК+ в тот же день цены на нефть выросли на 8,8%, а на следующий – еще на 6,9%. Отметим причины, по которым участники рынка не проявляют столь высокого оптимизма сейчас.

Во-первых, участникам рынка необходимо время, чтобы увидеть эффект от сокращения добычи нефти. После заключения сделки ОПЕК+ в конце ноября 2016 года, поступательный рост цен начался лишь спустя 8 месяцев и продолжался до конца сентября 2018 года.

Очевидно, что к лету 2017 года цены на нефть начали устойчиво расти именно благодаря достижению странами-участницами соглашения целевого уровня сокращения добычи нефти. Тем не менее, в текущих условиях достичь стабильного роста цен на «черное золото» будет сложнее из-за более низкого суммарного сокращения добычи нефти: 1,2 млн баррелей в сутки против 1,8 млн баррелей в сутки в 2016 году.

Сокращение добычи нефти странами-членами ОПЕК стабильно превышало 100% условий сделки с октября 2017 года с максимумом в размере 172% выполнения сделки в апреле 2018 года. Во многом это произошло благодаря кризису в экономике Венесуэлы, из-за которого страна сократила добычу нефти с 2,1 млн барр/сутки в IV квартале 2016 года до 1,2 млн барр/сутки в III квартале 2018 года. Страны-участницы сделки, не входящие в ОПЕК, и вовсе достигали целевого уровня сокращения добычи нефти лишь в августе-октябре 2017 года. К октябрю 2018 года Саудовская Аравия вместо сокращения добычи нефти на 486 тыс. баррелей в сутки нарастила ее на 86 тыс. баррелей от уровня октября 2016 года, а Россия – вместо уменьшения на 300 тыс. баррелей в сутки увеличила добычу на 182 тыс. баррелей. Таким образом, первоначальное соглашение во многом держалось на венесуэльском кризисе, а «второй Венесуэлы» при новом соглашении может и не быть.

Во-вторых, опасения инвесторов связаны с увеличением добычи нефти в США, которые не являются участниками сделки по сокращению добычи «черного золота». По итогам ноября 2018 года объем добычи нефти в США достиг нового исторического максимума 11,7 млн барр/сутки. При этом в последнюю неделю ноября США впервые с 1943 года стали нетто-экспортерами нефти и нефтепродуктов с положительным сальдо в размере 211 тыс. баррелей в сутки. Тем не менее, США еще далеки от того, чтобы стать нетто-экспортером именно нефти: в последнюю неделю ноября чистый импорт нефти составил 4 млн барр/сутки.

Министр внутренних дел США Райан Зинке считает, что к 2020 году добыча нефти в США достигнет 14 млн баррелей в сутки. По прогнозу S&P Global Platts, к этому же году экспорт «черного золота» из США достигнет 3,9 млн барр/сутки, чему будет способствовать строительство нефтепроводов. Во II полугодии 2019 года будет завершен нефтепровод EPIC из Техаса в порт Корпус-Кристи мощностью 590 тыс. барр/сутки, а в IV квартале 2019 года – Grey Oak мощностью 700 тыс. баррелей в сутки с возможностью расширения до 1 млн баррелей. В связи с этим возможное достижение баланса на рынке нефти ко II полугодию 2019 года может быть нивелировано ростом добычи нефти в США.

В-третьих, сокращаются издержки на производство нефти. В США, по данным Rystad Energy, себестоимость добычи трудноизвлекаемой нефти в 2018 году снизилась до $55 за баррель марки WTI, глубоководной шельфовой – до $50 за баррель, а на материке – до уровня ниже $40 за баррель. При текущей цене нефти марки WTI в размере $52 за баррель, США могут продолжать увеличивать добычу «черного золота» на материке, получая прибыль.

В-четвертых, участники рынка обеспокоены выходом Катара из ОПЕК. Страна, которая добывает порядка 600 тыс. баррелей нефти в сутки хочет сосредоточиться на рынке сжиженного газа, где она является абсолютным мировым лидером. Даже если Катар захочет сыграть роль «второй Венесуэлы», сокращение добычи нефти на 600 тыс. баррелей в сутки может быть недостаточно, учитывая рост добычи нефти в США с начала 2018 года на 1,9 млн баррелей в сутки. Более того, есть риск, что без членства в ОПЕК у Катара появятся новые рычаги воздействия на Саудовскую Аравию, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром в 2017 году. Немаловажно отметить также, что выход страны, 57 лет состоявшей в организации, может оказать негативное влияние на перспективы членства других стран в ОПЕК.

Текущие цены на нефть не устраивают Саудовскую Аравию, которая изо всех сил пытается их поддержать. Себестоимость добычи нефти в Садовской Аравии составляет менее $15 за баррель, однако, по оценке МВФ, для достижения страной профицита бюджета необходимо, чтобы баррель нефти марки Brent стоил не менее $85. Несмотря на заключение нового соглашения ОПЕК+, Саудовской Аравии придется приложить немало усилий для возвращения цен на нефть в комфортную для нее зону, что затруднительно сделать в текущих реалиях.