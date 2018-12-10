Рынок акций РФ снизится в начале дня вслед за мировыми фондовыми площадками. Рубль продолжит получать поддержку от дорожающей нефти.

ПРОГНОЗЫ

Учитывая преимущественно негативный внешний фон, закрепление индекса РТС выше уровня 1150 пунктов пока остается под вопросом, в начале дня он снизится, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Утренний рост нефтяных котировок способен поддержать рубль на открытии торгов, и он имеет все шансы продолжить укрепление, полагает Вадим Иосуб из "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара— 65,7-67,1 рубля, для европейской валюты — 75-76,5 рубля", — оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 66,1-66,6, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на 2,2-3,1% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем. Несмотря на договоренности лидеров США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине о взаимных шагах по пошлинам, инвесторы требуют больше доказательств того, что новые тарифы не будут вводиться в следующем году.

Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра на 0,6-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились на 0,6-2,3%, японский Nikkei 225 — на 2,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,6%.

Стоимость нефти повышается на 0,5%, до 61,95 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1435 доллара против 1,1381 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу вырос на оптимизме инвесторов, связанном с решением по сокращению добычи в рамках ОПЕК и не входящих в картель стран, что привело также ко взлету стоимости нефтяных фьючерсов и к укреплению рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,79% — до 2431,24 пункта, индекс РТС — на 2,1%, до 1157,9 пункта

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 47 копеек – 66,40 рубля, евро — на 36 копеек, до 75,74 рубля, следует из данных Московской биржи.