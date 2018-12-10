Мировые рынки завершили неделю с заметными потерями. Последний день прошедшей недели оказался весьма насыщенным. Основное внимание инвесторов было сосредоточено на новостях со встречи ОПЕК в Вене, так как в четверг альянсу не удалось договориться о сокращении добычи и обсуждение продолжилось в пятницу утром. Поскольку с утра новостной поток был преимущественно негативным, российские фондовые индексы колебались около уровней четверга. Однако во второй половине дня уже участники ОПЕК+ все-таки нашли компромисс, и российский рынок получил сильную поддержку от выросших цен на нефть и укрепившегося рубля. Нефтяные котировки подскочили после того, как ОПЕК+ согласовала сокращение добычи на 1,2 млн барр., из которых 800 тыс. барр. придется сократить членам ОПЕК, а остальной объем – их союзникам. Россия сокращает добычу на 228 тыс. барр. В результате индекс РТС завершил торги ростом на 2,1%, а индекс MOEX прибавил 0,8%. За неделю индекс РТС поднялся на 2,8%, индекс MOEX – на 1,7%.

Европейские рынки завершили пятничную сессию ростом, однако по итогам недели понесли существенные потери. Индекс Euro Stoxx 50 в пятницу вырос на 0,4%, а за неделю сбросил 3,6%. Ноябрьские данные о состоянии рынка труда в США оказались настораживающими. Хотя безработица в стране остается на минимальном уровне – 3,7%, количество новых рабочих мест не дотянуло до прогноза целых 22%. При этом и показатель октября был снижен на 5%.

Среднечасовая оплата труда в США выросла в ноябре на 0,2% месяц к месяцу, что на 0,1 п.п. ниже, чем прогнозировалось. Слабая статистика разочаровала инвесторов, настроение которых и так не слишком оптимистичное после недавнего ареста финансового директора компании Huawei. В результате американские индексы в пятницу упали. Индекс S&P 500 потерял за день 2,3%, а за неделю – 3,8%. Экономический советник президента Трампа Ларри Кадлоу заявил, что он ожидает, что ФРС сделает паузу в повышении ставки после ее вероятного подъема на декабрьском заседании.

На текущей неделе запланирован целый ряд важных событий. Завтра в Великобритании должно состояться голосование парламента по брекзиту. Вполне вероятно, что одобренное Евросоюзом соглашение будет отклонено, и это может привести к политическому кризису. В четверг саммит ЕС обсудит ситуацию с итальянским бюджетом. Также в четверг состоится заседание управляющего совета ЕЦБ, который, скорее всего, объявит о завершении программы количественного смягчения. Совет директоров ЦБ РФ соберется на очередное заседание по ставке 14 декабря. Мы ждем повышения ставки на 25 б.п. до 7,75%. В США будет опубликована важная макроэкономическая статистика: данные по инфляции в среду и по розничным продажам и промышленному производству в пятницу. Азиатские рынки начали неделю в красной зоне, фьючерс на S&P 500 падает. Следует отметить, что к концу дня в пятницу цены на нефть отступили от максимумов, достигнутых после решения ОПЕК+, Brent потеряла более 1 долл./барр. и опустилась ниже 62 долл./барр. Сегодня нефтяные котировки умеренно растут. Российский рынок, вероятно, скорректируется вниз. Мы ожидаем, что утром индекс РТС потеряет около 0,6%.