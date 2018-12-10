Внешний контекст с точки зрения риска EM неоднозначный. С одной стороны, доходности еврооблигаций по всему миру имеют основания для снижения благода- ря росту сомнений в сильном повышении ставки ФРС в 2019 г. – это подтверждается сигналами об ослаблении экономического роста в «бежевой книге» ФРС и слабыми данными по рынку труда (155 тыс. новых раб. мест в ноябре ниже консенсуса в 198 тыс.). С другой стороны сохраняющиеся риски, связанные с торговой политикой США-Китай (включая арест финдиректора Huawei, значительное замедление роста экспорта и импорта до 10,2% и 7,8% г/г в ноябре) и Brexit сдерживают укрепление некоторых валют EM. Динамика рубля, которая на протяжении всей прошлой недели сдерживалась новостями о ходе расследования Мюллера о возможных связях Д. Трампа с РФ, к концу недели стала заметно позитивной благодаря всплеску цен на нефть после решения ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн барр. в сутки.

Ключевые темы этой недели

Главное макроэкономическое событие этой недели для российского рынка – это решение ЦБ РФ, который будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 7.5% и повышением на 25 б.п. Мнения участников рынка разделились. Мы на данный момент не видим сильных аргументов в пользу повышения, т.к. 1) ИПЦ за ноябрь составил 3,8% г/г, совпав с консенсусом; 2) инфляционные ожидания населения (9,8%) ниже сентябрьского уровня 10,1%; 3) предстоящее повышение НДС учтено ЦБ; 4) ситуация с точки зрения риска EM остается благоприятной, 5) а возобновление покупок валюты с января в размере $3-5 млрд в месяц не угрожает рублю ввиду ожидаемого сильного текущего счета, который составит не менее $10 млрд в месяц. При этом мы признаем, что вероятность повышения ключевой ставки в декабре не нулевая, поскольку новые вводные для ЦБ будут поступать в течение всей недели.

Ключевым локальным событием, способным повлиять на решение ЦБ, будет публикация недельной инфляции в среду. Предыдущая статистика указала на ускорение среднесуточного темпа роста цен до 0,027% в период 1-3 декабря против 0,018% в начале ноября и 0,020% годом ранее. При сохранении данного темпа на протяжении всего декабря, годовой темп роста ИПЦ составит 4,2%, т.е. коснется верхней границы целевого диапазона ЦБ, а при ускорении недельной инфляции – превысит его, что может стать аргументом в пользу дополнительного повышения ключевой ставки в декабре и ужесточения риторики.

Вторая группа вводных для ЦБ РФ относится к настроениям на рынке, которые пока были относительно благоприятны, но на них может повлиять ряд событий. В понедельник возможны заявления Италии относительно бюджетной политики, которая является поводом недовольства ЕС; во вторник парламент Великобритании может отклонить план Т. Мэй по Brexit; в среду в США выйдут данные по базовому ИПЦ, которые, скорее всего, укажут на ускорение с 2,1% до 2,2% г/г (несмотря на замедление эк. активности) на фоне дефицита предложения на рынке труда; в четверг ЕЦБ, скорее всего, оставит ставки без изменений и подтвердит скорое завершение QE; в пятницу утром Китай может отчитаться о замедлении роста розничной торговли, промпроизводства и инвестиций. Кроме того, отдельно следует отметить показания главы Google в Конгрессе США во вторник по вмешательству РФ в выборы США, что в сочетании с расследованием влияния РФ на волнения во Франции может усилить внешнеполитическое давление на российский рынок.