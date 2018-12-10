Фьючерсы на нефть демонстрировали повышенную волатильность в ходе торгов прошлой недели. Контракты на Brent торговались в интервале от менее чем $59/bbl до $63/bbl.

Основным фактором, оказавшим давление на нефтяные цены в течение недели, стала неопределенность относительно результата встреч ОПЕК+, который стал известен в пятницу. Страны-производители нефти официально объявили о сокращении добычи на 1,2 mbd в первом полугодии 2019 года. Члены ОПЕК сократят добычу на 800 kbd, а страны, не входящие в картель, снизят добычу нефти на 400 kbd. При этом, стоит отметить, что российская сторона, первоначально отказавшаяся уменьшать объем добычи более чем на 150 kbd, в итоге сократит добычу нефти на 2%, что эквивалентно 228 kbd. Таким образом, принятое решение ОПЕК+ в пятницу, хотя и не совпало в полной мере с ожиданиями рынка, тем не менее, стало позитивным сигналом в части того, что на рынке сохранится балансирующий производитель в лице ОПЕК+. В итоге нефтяные котировки росли на 5% после объявления о сделке.

На текущий момент Brent торгуется на уровне $62, WTI — $52.5. Ранее мы отмечали, что не ожидаем существенного роста цен на нефть из-за высокого текущего объема добычи и сохраняющихся рисков замедления спроса, среднесрочными ориентирами цен на фьючерсы Brent выступят отметки $60-65.