Россия согласилась сократить добычу на 228 млн барр в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Есть опасения относительно того, что основное бремя по выполнению соглашения ляжет на Лукойл, который сейчас добывает около 2,3 млн барр. в сутки, а также другие независимые компании. Добыча Лукойла может также сократиться в Ираке. Эффект от сокращения добычи может быть достигнут не скоро, поскольку реализация соглашения потребует нескольких месяцев.

В то же время США продолжат усиливать нажим на Иран, наращивать собственную добычу. Повышение цены в обмен на снижение доли выглядит рискованной тактикой. Число буровых в США сократилось на 10 шт. за неделю на фоне падения цены на нефть. Прошлый кризис научил американских производителей снижать себестоимость добычи на сланцевых месторождениях. Кроме того, вертикально интегрированные компании добирают прибыль на розничном рынке.

Таким образом, сократив добычу, ОПЕК в конечном счете, просто уступит свою долю рынка компаниям из США. Я полагаю, что при цене на нефть выше $60 за баррелей добыча в США к лету может быть увеличена на 250-300 тыс. барр. А при росте цены до $75 число буровых может вновь превысить 1000 шт., и добыча вырастет на 700-800 тыс. барр. Тогда через год ОПЕК вновь придется думать, как не допустить падения цены на фоне роста объемов. И договориться уже будет намного сложнее.