После небольшой передышки на предыдущей неделе падение курса Bitcoin усилилось до $3200 (Bitmex). Отскок на 30%, до $4423, не смог привлечь на рынок новых покупателей. По состоянию на 12:47 мск биткоин торгуется в районе $3574. По данным ресурса CoinMarketCap, капитализация биткоина составляет $61,2 млрд (17 млрд меньше, чем неделей ранее), а индекс доминирования — 54,8%. Общая капитализация рынка снизилась на $26,8 млрд, до $138,4 млрд.

Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря). За неделю цена упала на 21%. Падение состояло из шести «медвежьих» импульсов, каждый диапазоном от $290 до $360. Уровни, на которых останавливалась цена: 3889, 3730, 3620, 3520, 3282 и 3200. Покупатели пытались остановить падение три раза: от 3730, 3620 и 3200.

Техническая картина для биткоина остаётся «медвежьей». На новую неделю ключевой поддержкой выступит зона 2758-2900 (для Bitfinex) и 2950-3050 (для Bitmex). Из-за обновления максимума 3630 (Bitfinex) чаша весов стала склоняться на сторону покупателей.

Покупатели ещё очень слабы. Как только продавцы переходят в наступление, они начинают быстро закрывать длинные позиции? и цена очень быстро возвращается на прежние позиции.

Последний отчет COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю, закончившуюся в прошлый вторник (4 декабря), отразил на Чикагской бирже CME повышенный интерес крупных спекулянтов (NON-COMMERCIAL) к покупкам и продажам биткоина. Короткие позиции выросли на 174, до 2750 контрактов, длинные позиции – на 210, до 2677 контактов. Чистая короткая позиция уменьшилась на 109, до 73 контрактов.

Мелкие спекулянты на последней неделе покупали и продавали объемом примерно два к одному. Они не оказывают значительного влияния на фьючерсный рынок, поэтому не стоит заострять внимание на них. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили короткие позиции на 77 контрактов, до 251. Чистую позицию на продажу на 0,22 тыс. контрактов.

На недельном периоде ситуация для покупателей очень тревожная. Сохраняются риски скатиться до зоны 1850-2050 (Bitmex). Продавцы в состоянии отправить цену на эти уровни, поскольку покупатели не смогут справиться с лавиной рыночных продаж.