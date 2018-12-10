Главное ожидаемое событие прошлой недели завершилось положительно для нефтяного рынка. Страны ОПЕК+ после длительных переговоров договорились в пятницу о сокращении добычи до апреля 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки. А в мае как раз истекает срок, установленный США для Ирана, о продлении поставок в восемь государств, на которые приходится около 80% всего иранского экспорта. Таким образом, на новостях о сокращении добычи нефтяной рынок получает важную поддержку для роста. Теперь вероятно нахождение цены Brent в диапазоне 65-70$.

Этот фактор на текущей неделе должен поддержать рубль и индекс Мосбиржи, где значительная доля приходится на нефтяников. Тем не менее сегодня российский фондовый рынок открылся в красной зоне. Не успели порадоваться нефтяной сделке, как тучи негатива пришли из зарубежной макроэкономической статистики.

Во-первых, не обрадовали данные по рынку труда в США. Ситуация с новыми рабочими местами и ростом зарплаты оказалась хуже ожиданий аналитиков. Во-вторых, целая порция отрицательных цифр была получена из Азии. Всё больше признаков охлаждения экономики Китая: опубликованные в выходные данные о торговле говорят о замедлении роста экспорта, импорта и потребительских цен. А КНР – это один из крупнейших потребителей сырья, что окажет давление на товарные рынки. На этом фоне снижаются промышленные металлы.

Сегодня утром к азиатскому негативу добавились данные о динамике ВВП Японии за III квартал. Произошло максимальное квартальное падение за последние 4 года – на 2,5%. Тема с замедлением мировой экономики, подкрепленная примерами отдельных ключевых стран, продолжит давить на мировой финансовый рынок. Также отрицательных эмоций добавляет пятничная история с задержанием CFO китайской компании Huawei. Рынки воспринимают данный инцидент как фактор, который усложнит переговоры между США и Китаем по торговому перемирию.

Таким образом, несмотря на нефтяную сделку, движение наверх российского фондового рынка тормозит мощный негативный новостной фон с зарубежных площадок. Похоже, штурм исторического максимума опять откладывается. В ближайшие дни при отсутствии дополнительного внешнего позитива вероятно нахождение индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней.