На фоне растущих рисков нового витка противостояния в торговой войне Китая и США инвестиционные настроения на всех фондовых рынках в мире остаются крайне подавленными. Если в ближайшие дни инвесторы не получат хоть какого-то позитива, мы можем увидеть ещё одну сильную волну распродаж рисковых активов. С технической точки зрения почти все биржевые индексы после значительной коррекции вплотную подошли к важным и сильным диапазонам поддержки, пробой которых может привести к необратимым процессам. От текущих уровней мог бы получиться очень хороший технический отскок, но для него нужен повод. Если появится новость о том, что заместителя председателя правления компании Huawei отпустили под залог, это будет очень хороший сигнал. Кстати, решение должно быть принято сегодня.

Сводный индекс азиатского региона в понедельник рухнул ещё на 1.5%, опустившись до минимальных значений текущего года. Все биржи Китая, Гонконга и Японии потеряли почти по 1.5-2%. Европейские рынки с открытия просели ещё на 1%, до минимумов уже за 2-3 года. Спустя несколько часов ситуация стабилизировалась, индексы отыграли половину потерь, но поводов для роста пока нет.

Завтра для фондовых рынков тоже важный день, в парламенте Великобритании должно состояться голосование по “Брекзит”, однако уже сегодня поступают новости о том, что оно будет перенесено.

Российский фондовый рынок тоже находится во власти продавцов. Рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня потерял 1%, отступив к отметке 2400 пунктов, при этом валютный РТС просел почти на 1.5%, до 1140 пунктов. Из-за снижения цен на нефть под наибольшим давлением находится нефтегазовый сектор. Акции Роснефти теряют более 2%, Лукойл и Газпром — более 1%. Бумаги Сбербанка «худеют» почти на 1.5%, приближаясь к отметке 192 рубля, Магнит, Мечел и Аэрофлот снижаются более чем на 2%. Лента рухнула ещё на 6%.

Цены на нефть в понедельник вновь перешли к коррекции на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Нефть уже давно стала обычным спекулятивным активом, который зависит от общей ситуации на всех глобальных финансовых рынках. Если распродажи идут в сегменте рисковых активов, то и цены на нефть попадают под пресс. Нефть марки Brent в понедельник теряет в цене почти 1.8%, торгуясь ниже 61$ за баррель, котировки нефти марки WTI падают на 1.4%, приближаясь к 51.5% за баррель. На рынке промышленных и драгоценных металлов сильных изменений сегодня нет.

Российская валюта в паре с долларом уже четвёртую неделю подряд продолжает консолидацию в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для выхода из этого коридора. Похоже, до конца текущего года мы не увидим существенных колебаний. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день всё могут изменить. На глобальном валютном рынке британский фунт к доллару просел на 0.5% – это реакция на возможный перенос завтрашнего голосования по Брекзиту. Ключевая валютная пара евро/доллар застыла на отметке 1.142, а сам индекс доллара (DXY) снизился на 0.5%, до 96.6. пункта

До конца дня сохранится умеренно-негативный настрой инвесторов, хотя в любую минуту всего лишь один “твит” Трампа может резко всё изменить в лучшую или худшую сторону. Фьючерсы на основные американские индексы пока дрейфуют вблизи пятничного закрытия.

С технической точки зрения российский рублёвый индекс пока уверенно держится выше важного уровня 2350 пунктов и это хороший для инвесторов знак, и шансы на рост до исторического максимума пока сохраняются. Если вдруг индекс опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью выходить из российских акций.