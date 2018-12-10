Мы полагаем, что на последнем в 2018 г. заседании Совет директоров Банка России будет выбирать между сохранением ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5% и ее повышением еще на 25 бп.

На наш взгляд, более вероятно, что ставка будет оставлена без изменений.

Мы видим три аргумента в пользу данной точки зрения: 1) новости, поступившие к сентябрю (план повышения ставки НДС, снижение доли нерезидентов на рынке ОФЗ), уже были учтены в сентябрьском решении регулятора повысить процентную ставку на 25 бп; 2) довольно спокойная реакция рынка на объявление планов Банка России возобновить покупку иностранной валюты в январе; и 3) отсутствие признаков проинфляционного давления со стороны спроса в статистике за ноябрь.

Мы ожидаем, что основные параметры макроэкономического прогноза Банка России останутся в целом такими же, как в сентябре, учитывая, что допущение относительно средней цены на нефть в 2019 г. на уровне 60 долл./барр. близко к текущему показателю, а чувствительность ключевых макроэкономических индикаторов к изменению цен на нефть снизилась.

Помимо значения ключевой ставки, Совету директоров предстоит принять решение относительно возобновления покупок иностранной валюты на открытом рынке. Исходя из недавнего комментария председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, мы ожидаем, что в нормальном объеме (соответствующем тому, который предусмотрен бюджетным правилом) покупки возобновятся после новогодних каникул, а решение по отложенным покупкам будет приниматься на опорном заседании Совета директоров в марте.

Политика ЦБ РФ остается одновременно и тактической, и ориентированной на прогноз; это означает, что принимаемые регулятором решения в основном зависят от изменений в его прогнозах.

На этот раз мы не ожидаем существенных изменений в прогнозах ЦБ на 2019 г.; базовый сценарий, озвученный по итогам сентябрьского заседания, уже предполагал выход инфляции к концу 2019 г. на уровень 5,0–5,5%. За время, прошедшее с сентябрьского заседания (на котором на повышение прогноза по инфляции Банк России ответил повышением на 25 бп ключевой ставки), не произошло ничего такого (включая публикацию экономической статистики), в связи с чем этот прогноз мог бы начать выглядеть слишком оптимистично.

Также не будет лишним напомнить, что регулятор особо подчеркнул, что принятое в сентябре решение повысить ставку не означает перехода к циклу ужесточения денежно-кредитной политики. Обычно повышение роли прогнозов в принятии решений ведет к укорачиванию циклов денежно-кредитной политики (теоретически – вплоть до их полного исчезновения) – если, конечно, в них не возникает определенного смещения в ту или иную сторону, как это произошло после «Великой рецессии» в развитых странах, когда во многих случаях прогнозы по инфляции из раза в раз оказывались выше фактических уровней.