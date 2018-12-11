Британский фунт накануне получил удар в спину — Кабинет министров во главе с премьером Терезой Мэй отменил голосование в парламенте по проекту соглашения с ЕС внутри Brexit. Основной причиной отмены стали негативные настроения среди политиков, которые главным образом недовольны интерпретацией вопроса границы с Ирландией.

Мэй в своем выступлении перед парламентариями обрисовала два сценария развития событий. Если вы хотите, говорила она, выйти из ЕС без соглашения, будьте готовы к существенному ущербу для экономики. Если в ваших планах остаться частью единого рынка и таможенного союза Евросоюза, результаты прошедшего референдума стоит отменить, потому что они никак не соотносятся с такими планами.

Потрясающе, как Терезе Мэй удается лавировать между евроскептиками и недовольными английскими политиками — и те, и другие умеют осложнить ситуацию. Обе стороны хотят идеального решения и уверены, что оно упадет на них с неба. Где-то между этими воинствующими лагерями мечется с томами соглашения Brexit оптимистка Мэй, которая, на самом деле, уже натренировалась на беге с препятствиями и все ближе к своей цели.

Для фунта отмена голосования означает, что парламент просто не готов вынести решение по соглашению. Но это не значит, что его не будет вовсе. Думается, до Рождества голосование должно произойти, и его итог будет с натяжкой положительным. В моменте, у фунта есть потенциал для снижения к $1,2475-$1,2500, но как только появится позитив, он восстановит позиции.