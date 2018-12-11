По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом в рамках технического отскока после достижения S&P 500 апрельских минимумов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,18%, закрывшись на отметке 2637,72 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,14%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,74%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась без изменений, составив 2,85%.

Торговое перемирие по-американски продолжило усугублять ситуацию на глобальных рынках, тем не менее близость поддержек по S&P 500 — (1550 —1530 п.) и любой позитив, связанный с историей финансового директора Huawei, способны развернуть направление движения на биржах США.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,64%, закрывшись на отметке $59,78.

Отыграв историю с сокращением добычи странами ОПЕК+, спекулянты сосредоточили свое внимание на текущих проблемах глобальной экономики, основные риски для роста которой представляют продолжающаяся конфронтация между Вашингтоном и Пекином и замедление роста в отдельных странах еврозоны.

Сегодня в 0.30 Мск будут опубликованы данные по недельным запасам "черного золота" в США от Американского института нефти, результаты которых зададут вектор движения котировкам Brent на старте торгов в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,42%, закрывшись на отметке 2396,84 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2350 пунктов, сопротивление расположено на 2450 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 112000 п. Сопротивления расположены на отметках 114000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,64, снизившись на 0,37% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации российская валюта продолжает находиться в диапазоне 66 — 67,50, который учитывает и негативные настроения на внешних площадках и возможное снижение цен на нефть к отметке $58.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 66,90 и 67,20. Поддержки находятся на 66,40 и 65,90.