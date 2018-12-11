Торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На открытии рубль незначительно укрепился на фоне восстановления цен на нефть после падения перед закрытием в пятницу. Национальная валюта начала слабеть, когда цена на нефть марки Brent развернулась вниз и пробила уровень $61,65.

На вечерних торгах рубль ускорил падение к доллару на фоне его укрепления на глобальном рынке Форекс. Спрос на гринбек вырос из-за обвала британского фунта в ответ на решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отложить запланированное на 11 декабря голосование в Палате общин по Brexit. Против соглашения в его нынешнем виде выступают и представители оппозиции, и её однопартийцы. Оппоненты премьера назвали решение трусостью.

Вслед за фунтом инвесторы усилили продажи единой валюты. Дополнительное давление на евро оказало решение президента Франции Эммануэля Макрона. Он объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.

Во вторник, 11 декабря, на площадках в Азии нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent стоит $60,02. Поддержка по нефти находится на отметке $59,00. Ключевое заседание ОПЕК+ осталось позади. Картель решил сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Я думаю, что стоимость нефти сильно не снизится, и она коррекционными «бычьими» откатами будет поддерживать российскую валюту. Во вторник жду от нефти восстановления котировок до $62 за баррель, по паре доллар/рубль – снижения до 66,11 руб.

Во вчерашнем обзоре по рублю я давал данные по изменению открытых позиций во фьючерсе на пару доллар/рубль у физических и юридических лиц. На прошлой неделе, 7 декабря во время падения курса доллара до 65,99 руб. у юридических лиц уменьшились короткие позиции по доллару США на 178 тыс. контрактов (-12,73%), до 1,221 млн контрактов. У физлиц они увеличились на 101% (на 92,134 тыс.), до 182,8 тыс. контрактов. Далее я написал, что толпа часто ошибается, поэтому при повышении цены крупные игроки сверху продадут доллар физическим лицам, а в отчете об открытых позициях мы увидим увеличение коротких позиций у юрлиц и сокращение у физлиц.

Вчерашний отчет показал, что на росте курса доллара до 66,70 руб. юридические лица увеличили короткие позиции на 83,5 тыс. контрактов (+6,64%), до 1,304 млн контрактов, а физлица сократили их на 68,6 тыс. (-37,5%) до 114,2 тыс. контрактов. Крупные игроки не торопятся выходить из рубля, поэтому не стоит ожидать его глобального ослабления.