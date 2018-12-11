Как ни странно, дальнейшего продолжения ралли на рынке на фоне роста цен на нефть после решения ОПЕК сократить добычу не последовало. Фьючерсы на Brent опустились до отметки почти $60 за баррель, в результате чего российские акции растеряли весь рост, набранный во время пятничной сессии. По итогам дня индекс РТС упал на 1.85%, а российский рубль подешевел до 66.60 относительно доллара США.

Ликвидные акции находились под сильным давлением в понедельник, лидерами снижения стали нефтегазовые бумаги. Татнефть и Роснефть упали более чем на 2%, Газпром и ЛУКОЙЛ потеряли 1.23% и 1.77% соответственно.

В горно-металлургическом секторе наблюдалась сильная волатильность, компании торговались в противоположных направлениях. Например, Evraz и АЛРОСА скатились на 3.14% и 2.93% соответственно, а акции Полюс Золото взлетели на 3.65%, закрывшись выше отметки 5 000 руб. впервые в этом году.

Перспективы снижения дивидендов МТС продолжали оказывать давление на акции МТС, которые упали еще на 3.16%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением на 0.5%.