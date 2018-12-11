Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов вторника. Рынок нефти и динамика мировых фондовых рынков продолжат задавать тон динамике российских активов.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов вероятна консолидация рынка немного ниже уровня 1150 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Рубль на торгах вторника покажет разнонаправленную динамику, полагает Наталья Мильчакова из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 66-67 рублей, для европейской валюты — 75-76 рублей, оценила она.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 66,25-66,70 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,1-0,7% на фоне ноябрьских данных по рынку труда.

Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились на 0,6-2,3%, японский Nikkei 225 — на 2,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,6%,

Стоимость нефти повышается на 0,1%, до 60,02 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1363 доллара против 1,1355 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник снизился вместе с зарубежными площадками, также негатива добавила падающая нефть, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,42%, до 2396,84 пункта, индекс РТС — на 1,85%, до 1136,50 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника повысился на 25 копеек – до 66,64 рубля, евро снизился на 7 копеек, до 75,67 рубля, следует из данных Московской биржи.