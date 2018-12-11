Хотя по сравнению с пятницей активность на рынке ОФЗ вчера и выросла, по историческим меркам объемы остались более чем скромными: за вчерашний день оборот торгов составил всего 8,0 млрд руб. На фоне умеренной коррекции в нефти и рубле большинство бумаг с фиксированным купоном закрылось ростом доходностей на 3–4 бп. Лучший результат за сессию показал индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001, прибавивший в цене довольно весомые 0,4 пп. Второй находящийся в обращении линкер, ОФЗ-52002, завершил день практически без изменений. Не было существенных движений и в сегменте флоутеров. Долговые рынки других развивающихся стран также в основном закрылись в отрицательной зоне; рост доходностей длинных локальных выпусков составил 5–15 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов по размещению ОФЗ. Учитывая невыразительный результат последних аукционов, объем предложения, вероятно, будет уменьшен с 25 млрд руб. до 20 млрд руб. Также один из выпусков с фиксированным купоном, на наш взгляд, может быть заменен на линкер ОФЗ-52002. На прошлой неделе директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил о том, что Минфин может начать предлагать этот вид инструментов на регулярной основе. Судя по недавней динамике ОФЗ-52001 (+1,0 пп за неделю), спрос на бумаги с защитой от инфляции немного вырос, так что текущая неделя может стать относительно удачным моментом для их возвращения на первичный рынок.