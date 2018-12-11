Доллар США относительно стабилен в паре с евро, после того как накануне заметно укрепил свои позиции. Повышение интереса к американской валюте у инвесторов на глобальных площадках в ходе торгов понедельника наблюдалось на фоне возросшего спроса на защитные активы. Причиной стал рост неопределенности перспектив Brexit. Напомним, что премьер-министр Великобритании Т. Мэй отложила голосование по Brexit в парламенте, запланированное на сегодняшний день. По словам премьер-министра, голосование отложено на неопределенный срок, поскольку очевидно, что согласованный ранее план Brexit пока не находит поддержки у депутатов. В целом же стоит отметить, что участники рынка снижают торговую активность в ожидании данных по инфляции в США (ср.) и итогов заседания ЕЦБ (чт.). Сегодня в фокусе рынка будет публикация индекса экономических ожиданий в Европе от института ZEW (13.00 мск). Вероятное дальнейшее снижение индекса может оказать дополнительное давление на единую европейскую валюту. Краткосрочными ориентирами по паре EURUSD выступят отметки 1.132-1.142.

В понедельник российская валюта потеряла позиции в паре с “американцем ”. Доллар США по итогам прошедших торгов укрепился на 0,4%. Основной причиной отрицательной динамики рубля выступило ухудшение внешнего фона на глобальных площадках в отношении рисковых активов: практически все валюты emerging markets и G10 ослабли в паре с долларом США. Кроме того, давление на российскую валюту оказало снижение нефтяных цен почти на 3%. Тем не менее, пара EURRUB накануне не показала выраженной динамики: сохранить позиции рублю по отношению к евро позволили новости об отмене голосования британского парламента по Brexit и общие негативные ожидания относительно перспектив европейской экономики. Сегодня рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах. Отсутствие новостей по санкционной тематике и стабилизация нефтяных цен позволяют рублю оставаться в районе отметок 66-67 в паре с долларом США.