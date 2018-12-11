Золото остается у пятимесячных пиков. Во вторник, 11 декабря, тройская унция драгметалла торгуется по $1253 при обновленном в декабре максимуме на отметке $1256. За последние недели золото вырвалось из технического «боковика» в пределах $1167-1245, что дает основания ожидать дальнейшего подъема стоимости драгоценного металла.

Основным катализатором для динамики «золотых» котировок стала история с задержанием в Канаде топ-менеджера китайской технологической компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу по запросу Вашингтона. Рынок забеспокоился: а вдруг, локальное усиление напряженности в отношениях между США и Китаем сведет на нет все усилия по соглашению прервать торговую войну на трехмесячное перемирие и продуктивные переговоры?

С другой стороны, потребность рынка в безопасных активах – золоте в том числе – выросла после публикации в минувшую пятницу данных по рынку труда в США за ноябрь. Отчет NFP не дотянул до ожиданий, что, с моей точки зрения, выглядит логично и прогнозируемо, но инвесторы решили отойти от доллара и дождаться более интересной информации.

На следующей неделе заседает Федеральная резервная система США, которая с большой долей вероятности повысит процентную ставку. Это уже четвертое повышение в 2018 году и думается, что за таким шагом последует пауза длиной в пару месяцев и очень аккуратная риторика относительно будущих фискальных шагов ФРС. Когда растет ставка США, цена на золото снижается, поскольку сам актив не дает купонного дохода. С другой стороны, отсутствие четких указаний на новое повышение ставки может перекрыть для драгметалла этот негатив.

По оценкам «Альпари Голд», у золота, таким образом, есть минимум неделя на рост в сторону $1258-$1260 за тройскую унцию, где придется на время затормозить.