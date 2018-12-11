14 декабря ожидается очередное заседание ЦБ РФ, на котором будут не только приниматься решение по ключевой ставке, но и озвучиваться детали плана по возобновлению покупок валюты для Минфина в рамках «бюджетного правила».

Что касается ставки, то, на мой взгляд, на ближайшем заседании Банк России сохранит ставку на неизменном уровне 7,5%, но при этом может анонсировать возможное повышение ставки в следующем году.

В сентябре ЦБ РФ после серии снижений ставки предупредительно повысил ее, однако ситуация на тот момент была более критической, чем сейчас. Курс доллара США в августе резко взлетел на 9% — с 62,3 до 68 руб., а к заседанию успел сходить еще на 3% вверх — до 70 руб.. Рост курса доллара США на внутреннем валютном рынке более чем на 10% считается опасным из-за возможного переноса валютного курса на цены. Тем более, что инфляционные ожидания на тот момент также оставались повышенными после всплеска цен на бензин в мае.

Инфляционные ожидания и сейчас остаются повышенными на уровне 9,8% на следующие 12 месяцев. Однако на внутреннем валютном рынке теперь наблюдается относительно стабильная ситуация с рублем, в том числе благодаря и превентивному повышению ставки в сентябре, и отказу ЦБ от покупок валюты для Минфина на внутреннем рынке. На внешних площадках наблюдается слегка повышенная нервозность из-за торгового спора США и Китая, но пока это минимально отражается на российском рынке.

В то же время нефтяной фактор ушел на второй план после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Одним словом, риски внешних шоков пока нельзя назвать достаточными для того, чтобы ЦБ начал реагировать на ситуацию.

Тем не менее, складываются предпосылки для того, чтобы инфляция в РФ вышла за пределы таргета в 2019 году. Толчком станет повышение НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. ЦБ закладывает в прогнозы возможный скачок инфляции, и уже в начале 2019 года не исключено очередное повышение ключевой ставки.

Кроме всего прочего, 14 декабря 2018 года регулятор, скорее всего, анонсирует возобновление покупок для Минфина на внутреннем рынке с 15 января 2019 года, что в моменте может также вызвать всплеск спекуляций в паре рубль-доллар США.