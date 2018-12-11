В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Лукойла” (+1,15%) и бумаги “Аэрофлота” (+1,05%). Котировки ФСК ЕЭС прибавили 0,65%. В лидерах падения были бумаги “Полюса” (-2,45%) и привилегированные акции “Татнефти” (-1,80%).

Акции ФСК ЕЭС продолжают среднесрочный восходящий тренд (актуален как минимум до закрепления ниже 0,150 руб), но скорректировались вниз после достижения максимумов с октября. Пока что бумаги удерживаются выше поддержки 0,1540 руб, у которой расположена и средняя полоса Боллинджера дневного графика. Технические индикаторы умеренно позитивны, но сила восходящего тренда пока не столь велика – в краткосрочном периоде пробой поддержки может способствовать снижению в район 0,150 руб. В обратном случае стоит сохранять краткосрочные “длинные” позиции.



