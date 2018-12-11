Перед открытием фьючерсы показывают уверенный рост в среднем около 1%. Сильная поддержка быков не даёт индексам провалиться до ценовых минимумов начала года, сегодня на рынке велика вероятность продолжения вчерашнего отскока вверх. Этому способствует и позитивная динамика на европейских торговых площадках – рост около 2%.

Эту неделю ведущие фондовые индексы начали настоящими американскими горками: S&P 500 в худший момент понедельника терял 1,8%, но день закрыл в символическом плюсе, прибавляя 0,17%. Доу Джонс вырос на 0,14%, а Nasdaq Composite – на 0,74%. Рост индексов произошёл во второй половине торговой сессии, когда негативные новости со стороны Китая были отыграны инвесторами.

Весть о том, что суд в Китае запретил продажу старых моделей айфонов, привела к краткосрочному падению рынков ниже уровня поддержки, но к концу дня на фоне очередного раунда торговых переговоров США и КНР котировки вернулись к росту. Даже акции Apple, потерявшие 27% со своего максимума в этом году, перешли к росту.

Сектор информационных технологий возглавил рост, прибавив 1,38%. В числе аутсайдеров – энергокомпании (-1,59%), нервно реагирующие на нежелание Саудовской Аравии долго сокращать добычу нефти, и сектор финансовых услуг, теряющий 1,39%.

С начала года банки входят в тройку лидеров падения. Опасения о том, что экономический рост США, хотя и не прекратился, но прошёл свой пик, бьют по котировкам. Самый неприятный сигнал приближающейся рецессии – инверсия на рынке гособлигаций: доходность двухлетних бондов превышает доходность пятилетних. Сужавшийся спред уже вторую неделю как стал отрицательным. На этом фоне акции банковского сектора – плохой вариант для инвестиций в обозримом будущем.

На банковский сектор это влияет с двух сторон: удорожание заёмных средств на небольшом горизонте и, как следствие, замедление кредитования экономики – источника выручки банка. В результате индекс по акциям 22 банков США – KBW Bank Index – находится на грани медвежьего тренда, теряя с начала года почти 20%.

Инверсия доходностей на долговом рынке повлияла и на индекс доллара DXY, измеряемый как курс к корзине из шести валют: фунт стерлингов, евро, иена, швейцарский франк, шведская крона и канадский доллар. Доллар остановил ралли и пока что движется в боковом тренде с прочным уровнем поддержки в районе 95,86. Ноябрьские данные по индексу цен производителей (PPI), которые оказались выше ожиданий – станут дополнительным фактором поддержки доллара.