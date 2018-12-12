Неделя началась со снижения. Рынок падал на фоне отрицательной динамики в США. Лидерами роста стали акции ФСК (FEES:RX 0,15788, +2,52%). Скорректировались акции Полюса (PLZL:RX 4873, —3,01%), за день до этого они были в лидерах роста. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66-67.

Русгидро (HYDR:RX 0,4998, —0,97%) отчиталось за 9 месяцев 2018 г. Выручка компании увеличилась на 13%, до 81 млрд рублей благодаря индексации тарифов на мощность, увеличения выработки и продаж дочерней компании на Дальнем Востоке. Из негативных моментов можно отметить риск роста капзатрат на 2019 год, которые превысят текущий размер денежных средств, из-за чего вырастет долг. Однако, финансовое положение Русгидро остается устойчивым, операционный денежный поток по итогам 2019 года ожидается в районе 75-80 млрд рублей, что покроет минимум 2/3 инвестпрограммы. Котировки обновили минимум за 3 года, полагаю, что является дополнительным драйвером роста. Подтверждаю рекомендацию «ПОКУПАТЬ», цель – 0,75 руб. на горизонте 12 мес.

На локальном рынке в фокусе мероприятие Сбербанка для инвесторов, вчера руководитель уже высказал некоторые идеи о модернизации. Из важной статистики можно отметить данные про промышленным заказам в Японии, промпроизводству в Еврозоне, инфляции и запасах нефти в США и торговому балансу в России. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2380-2410 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.