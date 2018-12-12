Рынок акций РФ и рубль в среду в начале дня подрастут на позитивном внешнем фоне. Уверенный рост азиатских площадок и стоимости нефти марки Brent способен поддержать отечественные индексы.

ИНДЕКСЫ

Утренний уверенный рост азиатских рынков и нефтяных котировок создают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, от которого мы ждем роста, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор торгов по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2370-2420 пунктов, по индексу РТС — 1125-1145 пунктов, считает он.

"На российский рынок может оказать давление ситуация, связанная с принятой Палатой представителей Конгресса США резолюцией о противодействии проекту "Северный поток-2", которая призывает поддержать энергобезопасность Европы. Документ носит рекомендательный характер, но не исключено, что в будущем данная тема может получить развитие. Поддержать рынок может рост котировок нефти, которые пытаются приблизиться к отметке в 61 доллар за баррель. Из важных событий дня – день инвестора Сбербанка. Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи способен оттолкнуться от отметки 2400 пунктов и перейти к росту", — отмечает Роман Антонов из Промсвязьбанка.

ВАЛЮТА

Утренний рост нефтяных котировок будет способствовать дальнейшему умеренному укреплению рубля, говорит Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 65,7-67 рублей, для европейской валюты — 74,4-75,9 рубля, прогнозирует он.

"Сегодня на аукционах ОФЗ будут предложены выпуск с погашением 2021 году в объеме 16,179 миллиарда рублей и выпуск с погашением в 2022 году в объеме 5 миллиардов рублей. Также рынок будет находиться в ожидании данных по индексу потребительских цен в США за ноябрь и еженедельного отчета EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные индексы США во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне новостей о торговых отношениях с Китаем и угрозы президента США Дональда Трампа приостановить работу правительства.

Трамп во вторник устроил публичные споры с лидерами демократов в конгрессе из-за строительства стены на границе и пообещал пойти на остановку работы госорганов, если те не проголосуют за бюджетный закон до 21 декабря.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,66-0,83%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,25-2,15%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 0,25%, гонконгский Hang Seng Index – на 1,62%, японский Nikkei 225 вырос на 2,15%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,35%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 60,94 доллара за баррель по марке Brent (плюс 1,23% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1324 доллара против 1,1317 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник закрыл торги с незначительными потерями по основным индексам, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,11% — до 2394,26 пункта, индекс РТС — на 1,85%, до 1136,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 29 копеек – 66,35 рубля, евро — на 52 копейки, до 75,15 рубля, следует из данных Московской биржи.