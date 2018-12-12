В США ожидается сокращение нефтяных запасов. Вчера на мировых фондовых рынках преобладал оптимизм. Поводом для роста, видимо, послужило сообщение о том, что высокопоставленные чиновники США и Китая обсудили по телефону перспективы переговоров по торговле. В остальном положение на внешних рынках не изменилась. Ситуация с брекзитом остается сложной, после того как британский премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование по договору о выходе страны из ЕС. Коллизия с итальянским бюджетом пока не разрешилась. Российский рынок, движимый внешними факторами, после снижения котировок затем большую часть дня рос вслед за мировыми рынками и умеренно дорожавшей нефтью, однако завершил сессию в красной зоне. Индекс РТС потерял 0,16%, а MOEX отступил на символические 0,1%. Европейские индексы во вторник оказались вчера в лидерах роста, индекс Euro Stoxx 50 прибавил 1,3%. Американский рынок провел волатильную сессию, индексы падали и росли, завершив торги разнонаправленно.

S&P 500 по итогам дня практически не изменился. Рост цен производителей в США составил в ноябре 0,1% месяц к месяцу и превысил прогноз на 0,1 п.п., однако остался ниже показателя предыдущего месяца на 0,5 п.п. Год к году темпы роста совпали с ожиданиями, составив 2,5%. Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции в стране за ноябрь.

Рынок полагает, что она составит 0,2% месяц к месяцу и 2,2% год к году. Отклонение от этого прогноза будет иметь важное значение для оценки действий ФРС, в том числе на ближайшем заседании 18–19 декабря. Президент Дональд Трамп в интервью Reuters вчера призвал ФРС в этот раз воздержаться от повышения учетной ставки. Нефтяные цены выросли на ожиданиях сокращения добычи странами ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила о планах сократить добычу нефти в январе на 900 тыс. барр. В Ливии остановлена добыча на крупнейшем месторождении в Сахаре, что означает падение добычи на месторождении на 315 тыс. барр./сутки.

Сегодня будут опубликованы данные о состоянии запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 ноября. По данным агентства Bloomberg, рынок ждет сокращение запасов нефти на 3,5 млн барр. и увеличение объема бензина в хранилищах на 2,25 млн барр. API считает, что запасы нефти сократились на 10,18 млн барр., а бензина – на 2,5 млн барр. Этим утром нефтяные котировки умеренно растут. Азия начала день в зеленой зоне, оптимизма добавили сообщения, что китайское правительство рассмотрит отмену пошлин на импорт автомобилей из Соединенных Штатов и что Трамп готов участвовать в процессе урегулирования торговых противоречий США с КНР. Кроме того, финансовый директор Huawei, арестованная в Канаде по запросу США, отпущена под залог. Фьючерс на S&P 500 сегодня умеренно прибавляет в цене.