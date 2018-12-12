Американская мечта стала близорука, оттого попытки вырулить из тупика во вторник только бросали биржу по сторонам. Меры Китая во внешней торговле и намёк США на желание урегулировать ситуацию с Пекином вроде увеличивали биржевые котировки. Но сигнал Вашингтона о готовности объявить временное прекращение деятельности федерального правительства («шатдаун») ограничил рост фондовых индексов. Биржа хеджируется на случай того, если 21 декабря фондирование власти прекратится.

Если федеральная власть не будет работать, многим госдеятелям придётся затянуть пояса и пользоваться услугами розницы, страхования, связи и ЖКХ. Повышение этих секторов на +0,15% и более во вторник компенсировалось снижением бумаг сегментов финансов, промышленности, материалов на 0,4% и более, так как инвестпроекты пострадают от шатдауна. Он грозит всей Америке из-за отсутствия у демократов желания оплачивать стену с Мексикой, отчего индекс S&P 500 упал на 0,04%, до 2636,78.

Индекс Dow 30 уменьшился на 0,22%, до 24370,24, так как целый ряд компаний мирового масштаба испытывают похожие сложности с развитием. Капитализация Visa и Boeing ужалась на страхе перед урезанием спроса со стороны представителей госсектора, а бумаги Travelers блестяще продемонстрировали подводные камни инвестиций в стиле У.Баффета, когда выяснилось, что весь их предшествующий рост на слухах о покупке со стороны этого ветерана индустрии бьётся с фактами о том, что Баффет купил TRV на 0,2% от общего портфеля акций. Что же, «покупай на слухах – продавай на фактах».

Среди бумаг, упавших на более чем 1%, особое внимание привлёк McDonald’s, который дешевел на ожиданиях кратного роста издержек в связи с уменьшением использования антибиотиков в говядине для бутербродов.

Акции Goldman Sachs падали в связи с иском к Tencent Music в период тишины перед pre-IPO, которое к утру запрайсилось по нижней границе диапазона.

Цена эталонного сорта нефти Brent выросла до $60 за баррель после данных API о падении запасов нефти на 10,2 млн баррелей и бензина на 2,5 млн баррелей в неделю.

К поводам посмотреть на ценные бумаги General Motors (GM, $34,69) и Ford (F, $8,54) вроде бы прибавляется снижение пошлин на автомобили в Китае. Тем не менее и здесь спрос не гарантирован, ведь возможная пауза в повышении ставки, которая тоже должна спасти экономику, только повысит требуемую отдачу пенсионных планов при фактическом отсутствии подходящих активов.

Сюрпризов можно ждать в отрасли fintech и биотехнологиях, но поставить на них заранее пока мало желающих. Среди страховщиков Progressive (PGR, $63,47) огласит ноябрьские результаты 12 декабря. Пока бумагам не помогает даже то, что после предыдущего ежемесячного отчёта бумага выросла на +2,3% в день в долларах. В биотехнологиях Biogen (BIIB, $319,79) в среду расскажет о лекарствах от множественного склероза, вероятно, о третьей фазе тестов по BIIB098 и второй фазе по anti-LINGO.

Сегодня выходят важные данные по ИПЦ, прогноз по базовому индексу +0,2% в месяц.