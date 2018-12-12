МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 5,36 млн барр -10,18 млн барр (факт)
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (декабрь) 2,8% 0,1% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -1,2% 1,9% (факт)
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -0,3% 0,2%
14:20 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 2,1% 2,2%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,3% 0,1%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,323 млн барр -2,94 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,729 млн барр

 

 
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,209%

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (ноябрьрь) -100 млрд долл -188 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 1,3% 1,3% (прогноз)

 

 

 RUB Сбербанк — День аналитика (прогнозы на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (вопрос о правлении компании и одобрение сделок)

 

 

 

 