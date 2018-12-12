МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 12 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|5,36 млн барр
|-10,18 млн барр (факт)
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (декабрь)
|2,8%
|0,1% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-1,2%
|1,9% (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|0,2%
|14:20
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|2,1%
|2,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|0,1%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,323 млн барр
|-2,94 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,729 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,209%
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (ноябрьрь)
|-100 млрд долл
|-188 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|1,3%
|1,3% (прогноз)
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|RUB
|Сбербанк — День аналитика (прогнозы на 2019)
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|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (вопрос о правлении компании и одобрение сделок)
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