Сегодня фондовый рынок снижается. Американские биржи не показали внятной динамики. Дональд Трамп написал твит, что надо ждать хороших новостей о переговорах Китая и США по торговым вопросам, но подробностей нет. Мы также ждем хороших новостей, но пока поступают только плохие, а на плохих новостях индекс РТС не сможет выйти наверх из бокового коридора 1090 – 1170 пунктов, а индекс ММВБ не сможет преодолеть сопротивление 2450 пунктов.

Госдеп США в очередной раз выступил против проекта "Газпрома" "Серверный поток-2", поэтому котировки "Газпрома" среди "застрельщиков снижения".

Во Франции протестующие обещают гильотинировать Эммануэля Макрона и происходят какие-то непонятные события в Страсбурге. По некоторым данным, в этом районе закрыта граница между Францией и Германией. Город имеет статус «парламентской столицы Европы», поэтому стрельба в Страсбурге имеет большое символическое значение. Нестабильности в Европе может привести к укреплению доллара, что плохо для нефтяных цен. Нефтяные цены сейчас слабы. Я сужу по тому, что котировки нефти не выполнили возвратный ход наверх к отметке 65 долларов (Brent) после заседания ОПЕК+,0 а также по тому, что котировки слабо отреагировали на данные от Американского института нефти (API), которые показали снижение коммерческих запасов нефти за неделю.

Хорошие новости могут прийти с переговоров США и Китая, но они также могут прийти от заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе. Гадать бесполезно. Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, но это умеренно хорошая новость. Хорошая новость это закрытие ее дела в США, а об этом пока не слышно. Если говорить по конкретным эмитентам, то можно попробовать купить на этой неделе акции Сбербанка в районе 190,5. Технически акция выгляди неплохо. Акции "Роснефти" также можно покупать в районе 417-420. В этих акциях жду отскока котировок наверх.