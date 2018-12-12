Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 7,5% годовых. На опорном заседании 14 декабря, которое по традиции включит в себя обновлённый макропрогноз и пресс-конференцию главы регулятора, будет принято решение относительно нового значения.

По нашему прогнозу, ключевая ставка будет повышена до 7,75% годовых либо на предстоящем декабрьском заседании (с вероятностью более 50%), либо чуть позже, в I квартале 2019 года на ближайшем опорном заседании. Далее ставка будет понижена до 7,5% годовых в III квартале 2019 года и 7,25% годовых в IV квартале 2019 года.

На текущий момент в пользу повышения ставки на декабрьском заседании говорят возросшие инфляционные ожидания на фоне санкционного ослабления рубля, роста цен на топливо и предстоящего повышения НДС. Согласно последним доступным ноябрьским опросам инФОМ, ожидаемая через 12 месяцев домохозяйствами инфляция выросла на 0,5 п.п. до 9,8%. Наблюдаемая же инфляция не изменилась и составляет 10,1%. Спред между оценками и ожиданиями минимален с сентября 2018 года, что формально означает недостаточную интенсивность таргетирования инфляции. Обычно в подобных случаях регулятор принимает решение об ужесточении монетарной политики — повышение ключевой ставки способствует сокращению спроса и инвестиций в экономике, стимулируя рост сбережений и снижение ожиданий/инфляции.

С другой стороны, ноябрьские исследования инФОМ уже успели сильно устареть (сроки проведения полевых работ 2 — 12 ноября 2018 г.), а декабрьские ещё не обнародованы. Между тем в декабре инфляционные ожидания вполне могли ослабнуть. С одной стороны, отчёт Росстата за ноябрь принёс позитивный сюрприз, инфляция составила 3,8% г/г, а не 3,9-4,0%, как ожидалось. В декабре позитив может получить продолжение. Цены на нефть в рублях с октября неуклонно снижаются и к текущему моменту уже упали на 30%, что создаёт предпосылки, если не для удешевления, сильно влияющего на инфляционные ожидания топлива, то для стабилизации цен, даже с учётом повышения акцизов. Помимо этого, санкции США против РФ с высокой вероятностью будут или перенесены на 2019 год, или вовсе отменены, рубль со второй половины ноября укрепляется. Наконец, всё идёт к тому, что повышение ставки НДС может оказать меньшее влияние на инфляцию, чем ожидалось ранее, в том числе из-за слабого спроса и добавит к годовой инфляции лишь 1 — 1,1 п.п.

Поскольку решение по ставке на декабрьском заседании может быть принято примерно с одинаковой вероятностью как в сторону повышения, так и снижения, реакция валютного рынка и рынка ОФЗ в любом случае будет бурной. Даже если повышение ставки состоится, оно может оказаться последним на ближайшие несколько лет, и далее начнётся продолжительный цикл по её снижению. Мы считаем, что после заседания представится оптимальный момент для покупки ОФЗ. В текущих условиях мы предпочитаем покупать наиболее выгодный выпуск из середины кривой доходности – ОФЗ-26223 с постоянным доходом (инвестидея от 28.11.18 «ОФЗ-26223 – ВЫГОДНАЯ СЕРЕДИНА»). Купонные платежи по бумаге (6,5% годовых) не облагаются налогами. Кроме того, ОФЗ могут быть использованы для обеспечения при получении «кредитного плеча» у брокера