К середине торгового дня среды российские фондовые индексы находились в небольшом минусе ввиду корпоративных факторов. Индекс Мосбиржи к 14.25 мск упал на 0,40%, до 2384,8 пункта, а индекс РТС снизился на 0,33%, до 1130,97 пункта.

Рубль к середине дня немного ослаб против доллара и евро. Доллар находился в районе 66,5 руб., а евро – чуть ниже 75,5 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Мегафона” (+3,85%) и бумаги МТС (+1,81%). В лидерах падения были котировки “Яндекса” (-2,59%) и акции “Газпрома” (-1,60%).

Акции “Мегафона” поддерживают новости о том, что компания “Мегафон Финанс” консолидировала 78,84% акций “Мегафона”, став владельцем его уставного капитала.

Бумаги “Газпрома”, в свою очередь, оказались под давлением после того, как палата представителей США поддержала санкции против “Северного потока-2”.

С технической точки зрения акции “Газпрома” в рамках коррекции с максимумов ноября преодолели среднюю полосу Боллинджера (район 158 руб.) и теперь расположены у психологической важной отметки 155 руб. В ближайшие дни в случае завершения сессии ниже указанного значения существует риск продолжения нисходящего движения в район 150 руб. и ниже.