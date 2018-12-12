На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам. В плюсе торгуются британский фунт, евро (+0,31%), канадский доллар (+0,17%) и австралийский доллар (+0,09%). Лидером среди них является фунт (+0,9%).

Участники рынка перестали реагировать на негативные новости из Британии и Франции. В четверг состоится голосование по вотуму недоверия правительству Франции. Сегодня или в четверг в британском парламенте может пройти голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Фунт растет, как будто трейдеры начали закладывать в цену отставку Мэй и отмену проекта Brexit. По слухам, в ходе предстоящего голосования 158 парламентариев намереваются заявить о своей поддержке Терезе Мэй. О своем недоверии к ней хотят заявить 33 однопартийца.

Была и позитивная новость для единой валюты. Власти Италии намереваются согласиться на целевой уровень по дефициту бюджета в 2%. Если эта информация подтвердится, Еврокомиссия может одобрить предложенный Италией проект бюджета.

Курс пары евро/доллар повышался до 1,1364. Цена встретилась с сопротивлением, для прохождения которого нужна небольшая консолидация, чтобы на тайм-фреймах ниже 30 минут покупатели смогли перегруппироваться. Учитывая, что внешний фон по основным парам неоднозначный, то рост может быть ограничен текущем уровнем. Цена находится около трендовой линии. Ситуация напоминает вчерашний день перед обвалом на 90 пунктов. Будьте бдительны.

Не забываем, что в четверг состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Перед важными событиями цена находится на комфортном уровне.