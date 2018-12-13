Пара евро/доллар утром в четверг торгуется скромно — инвесторы уже учли в котировках поток вчерашней статистики и готовы без суеты ждать решений ЕЦБ.

Доллар США накануне попал под давление на фоне опубликованной статистики по инфляции. Сами по себе потребительские цены в ноябре в Штатах не изменились — речь идет о базовом показателе. В годовом сопоставлении американская инфляция сейчас оценивается в 2,2% против 2,5% ранее, базовый CPI составляет те же 2,2%.

Компоненты релиза показывают, что в ноябре заметно падали цены на бензин. Это сдерживало инфляционный тренд в целом. В противовес росли цены на продукты питания и арендную плату, а также на услуги сектора здравоохранения.

На рынке следят за историей диалога между Италией и Еврокомиссией. Инвесторы считают, что Италия может намеренно согласиться сформировать дефицит бюджета на уровне 2% от ВВП, а затем просто не выполнить этих условий. Для евро это риск.

Сегодня в фокусе внимания рынка — декабрьское заседание Европейского центрального банка. Относительно процентной ставки никаких сомнений нет — она останется нулевой. Однако в этот раз ЕЦБ должен свернуть QE полностью, а также дать рынку ориентиры по следующим монетарным шагам. Рынки ждут, что скажет глава европейского регулятора Марио Драги во время запланированной пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ. Во второй половине дня волатильность в паре евро/доллар ощутимо вырастет.