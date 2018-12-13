Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Азиатские площадки торгуются в плюсе после заявлений Трампа об отсрочке повышения пошлин с 10% до 25% как минимум до момента подведения итогов выполнения условий со стороны Китая, о которых стороны договорились в Аргентине. Помимо этого лидеры двух стран могут в ближайшее время провести встречу для того, чтобы подвести промежуточные итоги и обозначить дальнейшие шаги. Американские инвесторы все же действуют довольно осторожно и не спешат покупать, ожидая дальнейшего прогресса в отношениях. Китай со своей стороны упростит процедуру инвестирования в местные компании для иностранных игроков.

Глобализация китайской экономики – это также одно из условий для заключения торгового соглашения, поэтому эти меры положительно воспринимаются участниками рынка. Ситуация в Европе частично стабилизировалась. Правительство Италии согласилось сократить расходы в 2019, что позволит удержать дефицит бюджета в пределах 2.04% от ВВП. На этом фоне доходность гособлигаций довольно быстро снижается, но спред к немецким бумагам остается значительным – 2.7 п.п.

Политического кризиса в Великобритании пока удается избежать. Голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй, которое могло привести к отставке премьера, завершилось в ее пользу. Новая дата голосования по проекту Brexit все еще не назначена, а шансов на его принятие все также немного, поэтому фунт сохраняет потенциал для снижения.

Запасы нефти в США сокращаются вторую неделю подряд после 10 недель роста. На этот раз снижение составило 1.3 млн. баррелей. Однако ни данная тенденция, ни соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ не сказываются на возвращении интереса к покупкам. Добыча в Иране остается на достаточно высоком уровне, сланцевая активность увеличивается, поэтому нефть марки Brent может подешеветь до 57-58 за баррель в ближайшие дни.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ. В сохранении ключевой ставки на прежнем уровне сомневаться не приходится, но важно понять, будут ли реализованы планы по сворачиванию программы количественного смягчения. Завтра вслед за европейским регулятором решение по ставке озвучит ЦБ РФ.

Лидером вчерашнего дня стали бумаги «Мегафона» после сообщения об оферте акционерам из-за консолидации значительной доли бумаг в руках «Мегафон-Финанс». Считаем, что акции покупать на этом фоне не стоит, так как они стали низколиквидными, к тому же не известны параметры выкупа.



