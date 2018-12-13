Позитивные настроения постепенно возвращаются на мировые рынки. Активные переговоры США и Китая, направленные на урегулирование торговых противоречий, получили реальное отражение в действиях КНР. Инвесторы по-прежнему ожидают, что повышенная волатильность сохранится вплоть до 1 марта, когда завершится 90-дневный срок отсрочки на повышение пошлин, но последние новости позволяют оптимистично смотреть на итоги противостояния. В частности, КНР решил отложить часть пунктов реализации своей программы «Сделано в Китае 2025», которая направлена на доминирование страны в сфере возобновляемой энергетики, робототехники, R&D и IT. Напомним, что программа была причиной критики Д. Трампа из-за «кражи интеллектуальной собственности» китайскими компаниями.

На европейском рынке новостной фон также позитивен. Премьер министр Великобритании Т. Мэй сохранила за собой свой пост и заявила, что не будет участвовать в следующих выборах в 2022 г. При этом неопределенность вокруг дальнейших переговоров по поводу условий Brexit остается открытым.

Италия готова пойти на уступки и может снизить бюджетный дефицит в 2019 г. с 2,4% до 2,04%, чтобы избежать санкций со стороны ЕС. Сегодня состоится саммит ЕС, посвященный бюджету и Brexit.

Главным событием дня станет заседание ЕЦБ о ключевой процентной ставке, которая останется без изменений, а также будет формально объявлено об окончании трехлетней антикризисной программы стимулирования экономики в размере 2,6 трлн. евро. Регулятор представит обновленные прогнозы по росту экономики ЕС. Замедление темпов роста ВВП, снижение бизнес активности и политическая нестабильность в регионе могут подтолкнуть ЕЦБ к повышению ключевой ставки в 2019 г.

Для российского рынка в целом складывающийся позитивный внешний фон не позволяет реализовать тенденцию к росту из-за появившихся санкционных рисков. На наш взгляд, инвесторы достаточно эмоционально отреагировали на резолюцию Конгресса США и Европарламента в отношении прекращения проекта «Северный поток —2». Напомним, что данные документы носят рекомендательный характер. Сдерживает рост и слабая динамика нефтяных котировок, которые держатся в районе 60-61 долл. барр. Тем не менее мы считаем, что внешний фон и стабильность развивающихся рынках все же позволит индексу МосБиржи сегодня перейти к росту в район 2390-2400 пунктов.