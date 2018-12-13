По итогам торгов 12 декабря индекс МосБиржи снизился на 1,0% до 2370,35 п., а РТС — на 0,79% до 1125,78 п. Основные потери по индексам вновь приносит «Газпром», который подешевел на 1,77%. Госдеп США призывает участников проекта «Северный поток — 2» отказаться от реализации, а палата представителей США проголосовала за осуждающую резолюцию и также призвала Д. Трампа использовать все необходимые меры, включая санкции. Кроме того, на потоке у американских конгрессменов другие резолюции и более прямые проекты, которые могут касаться российского энергетического сектора: «ЛУКОЙЛ» (-3,13%), «Роснефть» (-0,83%), «Татнефть» (-2,8%). В плюсе были бумаги «Мегафона», которые дорожали на 4,09% на новостях о том, что дочерняя компания «Мегафон Финанс» подала заявку в ЦБ РФ на осуществление выкупа оставшихся у миноритарных акционеров бумаг. В остальном отечественный рынок вновь ощущает рост вероятности очередных ограничений, что препятствует его росту вслед за внешними площадками. Меж тем внутренние макроэкономические данные говорят о том, что фундаментальные показатели экономики остаются довольно сильными. ВВП РФ в III квартале вырос на 1,5% при ожиданиях 1,3%, а положительное сальдо внешней торговли увеличилось в октябре до $19,7 млрд при ожиданиях снижения до $17,9 млрд.

Рубль оказался менее чувствительным к внешним рискам. Возможная пауза в повышении ставки ФРС позитивно скажется на отечественной валюте, поскольку она сохраняет позитивную доходность. К тому же на рынке растёт убеждённость в том, что на ближайших заседаниях совет директоров ЦБ РФ может повысить ставку. Вероятность данного события на заседании 14 декабря мы оцениваем в 50%. Минфин провёл довольно неудачные аукционы ОФЗ, что можно объяснить усилением внешних рисков. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 16,179 млрд и ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года в объёме 5 млрд рублей по номиналу. На первом аукционе удалось реализовать всего 55% предложенного объёма при средневзвешенной доходности 8,35%. Впрочем, спрос оказался на уровне 40,5 млрд рублей. На втором аукционе удалось разместить 94% предложенного объёма при средневзвешенной доходности 7,75%, а общий спрос оказался на уровне 14,1 млрд рублей. Вполне вероятно, что инвесторы также не рисковали покупками по текущей доходности из-за заседания ЦБ РФ 14 декабря. В любом случае, текущее состояние рубля остаётся довольно стабильным, даже при росте внешних рисков. Если ЦБ РФ повысит ставку, то это частично компенсирует возможное возвращение регулятора к покупке валюты на свободном рынке в рамках реализации бюджетного правила. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,05% до 66,382, а евро на 0,5% до 75,527.

Торги в США завершались на весьма позитивном фоне. Голосование по доверию премьер-министру Терезе Мэй завершилось в пользу последней. За доверие Мэй проголосовало 200 консерваторов, а против 117. Таким образом, вопрос отставки отложен как минимум на 12 месяцев, а перспективы одобрения условий выхода Великобритании из Евросоюза заметно улучшились. Естественно, что другим поводом для американского оптимизма были новости и заявления по поводу начавшихся переговоров США и КНР по торговым вопросам. Д. Трамп сообщил, что не собирается повышать тарифы, пока есть надежда на хорошую сделку. Из американской статистики можно выделить рост базового индекса потребительских цен до 2,2% в ноябре по сравнению с 2,1% в октябре. Впрочем, общий индекс потребительских цен снизил темпы роста до 2,2% с 2,5%. Таким образом, рынок посчитал, что динамика инфляции указывает на то, что у ФРС нет поводов спешить с агрессивным повышением ставки. Бумаги Boeing подорожали на 1,45%, Apple всего на 0,28%, а Caterpillar на 1,73%. То есть спросом пользовались бумаги, которые имеют больше перспектив от мирного преодоления состояния торговой войны. По итогам дня DJIA вырос на 0,64% до 24527,27 п., а S&P 500 на 0,54% до 2651,07 п.

Азиатские рынки продолжили расти второй день подряд. Отсутствие плохих новостей — это уже положительная новость. Меж тем банк Nomura предупреждает, что азиатский экспорт в ближайшие месяцы может существенно снизиться. Основные потери будут наблюдаться в поставках электроники. Власти КНР работают над планом, который позволит более широкий доступ иностранных производителей на китайский рынок. Соответственно, опасения по поводу провала переговоров между Пекином и Вашингтоном постепенно слабеют.

Нефть топчется на месте, но это уже можно считать позитивом. Накануне Минэнерго США сообщило о том, что на неделе, завершившейся 7 декабря, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,2 млн баррелей до 442,0 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, а дистиллятов упали на 1,5 млн баррелей. Средний показатель спроса составил: 20,9 млн баррелей общих поставок в сутки, или +5,5% за год, 9,1 млн баррелей бензина в сутки, или —0,1% за год, а также 4,1 млн баррелей дистиллятов в сутки, или +1,8% за год. Импорт сырой нефти вырос на отчётной неделе на 174 тыс. баррелей в день до 7,4 млн баррелей суточных поставок. Самым позитивным в отчёте было то, что добыча нефти в США снизилась на 0,1 млн баррелей до 11,6 млн баррелей в сутки. Впрочем, если США и Китай смогут снизить градус торгового противостояния, то это будет позитивным для крупнейших экономик, да и для мировой экономики. Соответственно, текущие прогнозы, основанные на «плохом» варианте торговой войны могут быть пересмотрены.

Внешний фон перед стартом торгов в России вполне позитивный. Рынки Азии растут, проблема британского выхода из Евросоюза без условий почти снята, нефть торгуется стабильно выше отметки $60 за баррель Brent. Единственное, у России сохраняются свои основания для неуверенности. Европарламент, вслед за Конгрессом США, призвал участников проекта «Северный поток — 2» отказаться от его реализации, каким бы выгодным с экономической точки зрения он ни был. Поэтому можем предположить дальнейшее снижение котировок «Газпрома» при относительной стабильности всего рынка. Рубль может попытаться взять отметку 66 за доллар.