Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на внешнем позитиве. Рыночная активность на валютных торгах будет невысокой в ожидании завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможно некоторое повышение индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Признаки налаживания диалога между США и КНР в вопросах торговли способствуют восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом. Британский парламент выразил доверие премьер-министру, что позволяет рассчитывать на продолжение работы над контролируемым выходом страны из состава ЕС, но не снимает рисков неконтролируемого выхода", — добавил он.

Утреннее восстановление нефтяных котировок может поддержать курс рубля, хотя ожидается низкая рыночная активность перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке, отметил Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 65,7-67 рублей, для европейской валюты — 74,8-76,3 рубля, оценила он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 66,05-66,75 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,5-1% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о торговых отношениях Вашингтона и Пекина. Он не исключил возможности новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков.

Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра на 0,4-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышались на 0,1-1,2%, японский Nikkei 225 — на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,2%,

Стоимость нефти повышается на 0,6%, до 60,45 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1370 доллара против 1,1368 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду снизился, несмотря на повышение основных мировых фондовых рынков и нефтяных котировок. Ухудшение геополитического фона из-за новостей по поводу "Северного потока-2" поддержало давление на стоимость российских активов, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 1% — до 2370,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79% до 1125,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 3 копейки – до 66,38 рубля, евро снизился на 38 копеек, до 75,53 рубля, следует из данных Московской биржи.