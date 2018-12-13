МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -0,8%

 

 
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (ноябрь) -10% -11% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,1% 0,1%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) -0,2% -0,2%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (ноябрь) -0,2% -0,2%
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/

 

 

 

 
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,456%

 

 
15:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (декабрь) 0% 0%
15:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам -0,4% -0,4%
15:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25% 0,25%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (ноябрь) 0,4% -0,1%
16:30 USD Индекс цен на импорт (м/м) (ноябрь) 0,5% -0,9%
16:30 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице 231 тыс 225 тыс
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь) 0% 0%
16:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.12) 462,1 млрд долл (на 30.11)

 

 

 

 

 RUB КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 18.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018) 1 (1П2017) + 1 (9м2017) + 2 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 2 (9м2018, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (бюджет группы на 2019, долгосрочная программа развития, позиция по сделке аренды а/к Победа 20-ти Boeing 737 MAX8)

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — СД (бюджет на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB МГТС — СД (бюджет на 2019)

 

 

 

 