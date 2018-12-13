МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 13 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-0,8%
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|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (ноябрь)
|-10%
|-11% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|-0,2%
|-0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (ноябрь)
|-0,2%
|-0,2%
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
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|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,456%
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|15:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (декабрь)
|0%
|0%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам
|-0,4%
|-0,4%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|0,25%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|-0,1%
|16:30
|USD
|Индекс цен на импорт (м/м) (ноябрь)
|0,5%
|-0,9%
|16:30
|USD
|Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|231 тыс
|225 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь)
|0%
|0%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.12)
|462,1 млрд долл (на 30.11)
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|RUB
|КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 18.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды за 9м2018)
|1 (1П2017) + 1 (9м2017) + 2 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|2 (9м2018, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.12.2018) — див-д 2018
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|RUB
|Аэрофлот — СД (бюджет группы на 2019, долгосрочная программа развития, позиция по сделке аренды а/к Победа 20-ти Boeing 737 MAX8)
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|RUB
|Московская биржа — СД (бюджет на 2019)
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|RUB
|МГТС — СД (бюджет на 2019)
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