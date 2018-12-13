Росстат вчера сообщил статистику ВВП по производству за 3К18. Хотя рост ВВП за 3К18 был повышен до 1,5% г/г с 1,3% г/г, указывая в данный момент на то, что рост экономики составил 1,6% г/г за 9M18, структура этого роста оказалась довольно слабой. Примерно 1/4 роста ВВП за 3К18 пришлось на сектор добычи полезных ископаемых, который вырос на 5,0% г/г в 3К18 с 1,7% г/г в 1П18. Еще одна область сильного роста – это финансовый сектор (на него пришлось еще 1/4 роста ВВП) и транспорт (его вклад составил 13% в рост ВВП в 3К18), которые выросли соответственно на 9,7% г/г и на 3,2% г/г в 3К18. Тем не менее, негативно то, что рост в обрабатывающем секторе составил всего 1,2% г/г в 3К18 против 2,4% г/г в 1П18. Еще один тревожный сигнал связан со слабым ростом импорта, что, судя по всему, указывает на слабость российского тренда роста с сентября-октября. В целом, хотя цифра роста российской экономики была улучшена, он, судя по всему, остается сосредоточен в крайне ограниченном числе секторов.

Как сообщил вчера Росстат, инфляция в период с 4 по 10 декабря составила 0,2%, что предполагает рост цен на 0,3% с начала месяца. Это негативная новость – она подтверждает наше мнение о том, что вероятность повышения ставки на завтрашнем заседании выросла. Стоит отметить то, что на рынке мнения в отношении действий ЦБ разделились: согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, 25 из 41 опрошенных аналитиков ожидают, что ЦБ не изменит ставку, а 16 экспертов прогнозируют повышение ставки на 25 б. п. до 7,75%.