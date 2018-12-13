Индекс S&P в среду вырос на +0,5% — до 2651,07 от повышения секторов дискреционного потребления (+1,1%), сырья и материалов (+1,0%), здравоохранения (+0,9%), услуг связи и IT (+0,8%). Dow 30 повысился на +0,6% — до 24527,27 пункта, так как курсы бумаг American Express, Boeing, Caterpillar, DowDupont, Home Depot, одно время отставших от индекса, прибавили $2 и больше.

Доходность трежерис повысилась до 2,91% на отсутствии пошлин, но рост цен на золото ограничивался $1245 за унцию после успехов в переговорах США с Китаем, ЕЦБ с Италией и голосования о вотуме недоверия в Великобритании. Стоимость нефти Brent стабилизировалась около $60 после данных о падении цен на бензин.

Масштабы IT-инноваций впечатляют, например, Amazon открывает более компактные продовольственные магазины без кассиров для снабжения рядом с офисами. Но настоящее движение вчера было в области дискреционного потребления.

Сегмент автомобилей и запчастей увеличился на +1,7% от снижения пошлин на машины в Китае. Этот скачок бился с данными по ИПЦ, благоприятными скорее для авторемонта и для подержанных машин. Последние подорожали в ноябре на +2,3% в год при росте общего и базового ИПЦ на +2,2%.

Сегмент магазинов розничной торговли подорожал на +1,2% ввиду роста ожиданий по потребительскому спросу. MGM Resorts, Wynn Resorts, Darden Restaurants стали локомотивами после отчёта по ИПЦ. Прирост Tiffany объяснялся спросом Китая на бриллианты. Возобновление импорта сои из США в КНР подтянуло вверх котировки фермерских акций: домостроителей Lennar и PulteGroup, а также производителя тракторов Tractor Supply.

Рост медицины можно связать с прорывами в сфере здравоохранения. Из препаратов и веществ, одобренных FDA за 11 месяцев 2018 года через центр оценки и исследования лекарств, 71% впервые одобрены именно в США, и 35% первые в своём классе.

На конференц-колле лидера отрасли Biogen в среду анонсирована прорывная технология внутримышечных инъекций. Что касается предыдущего поколения средств, то почти готово лекарство от маразма BIIB098. Планируется завершить 2-ю фазу тестов опицинумаба в середине 2020 года и начать вторую фазу по мелкомолекульной терапии BIIB061 в 2019-м. В настоящее время лекарства от множественного склероза — рынок ёмкостью $20 млрд, от которого у Biogen 35%. Лекарство от маразма — ключ к пониманию внезапной невралгии и спазмов, Паркинсона и Альцгеймера.

Данные по ИПЦ станут отправной точкой для решения по ставке ФРС в декабре 2018 года. Президент США накануне назвал главу Федрезерва «хорошим парнем» и сказал, что будет ошибкой повысить ставки в декабре. Сегодня пресс-конференция ЕЦБ, ожидаются комментарии по окончанию специальной программы покупок активов со стороны центрального банка.

Перед началом сессии будут опубликованы еженедельные данные по безработице. После завершения торгов выйдут показатели промпроизводства, инвестиций в основные фонды и розничных продаж в Китае, отчитаются Adobe и Costco. В течение дня встречи с инвесторами состоятся в Danaher и Starbucks.