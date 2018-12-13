Вчера поступила последняя порция значимой информации перед заседанием Банка России в пятницу. По данным Росстата, инфляция на неделе с 4 по 10 декабря прибавила еще 0.2% н/н, что по нашим оценкам, привело к ускорению годового показателя с 3.83% г/г до 3.93% г/г.

Несмотря на то, что недельная корзина товаров смещена в сторону продуктов питания, цены на которые растут значительно быстрее остальных товаров, и оценка годового показателя может быть немного завышена, Банк России получил дополнительный аргумент для повышения ставки. Продукты питания оказывают значительное влияние на инфляционные ожидания населения, поэтому вторичные эффекты от такого распределения инфляционных сил могут вызвать дополнительное волнение регулятора.