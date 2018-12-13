Единая европейская валюта накануне получила заметную поддержку на фоне сообщений о планах правительства Италии изменить параметры бюджета страны, а также после публикации неоднозначной статистики по инфляции в США за ноябрь. Стало известно, что Италия согласилась снизить целевой показатель дефицита бюджета на 2019г. до 2,04% с ранее планировавшихся 2,4%. На этом фоне 10-летние итальянские гособлигации снизились в доходности ниже 3% впервые с конца сентября. Что касается данных по инфляции в США, то стоит отметить, что потребительские цены по итогам ноября не изменились, что совпало с нашими ожиданиями. В итоге участники рынка в очередной раз поставили под сомнение возможность ФРС продолжить нормализацию своей политики прежними темпами. Сегодня ключевыми событиями для рынков станут заседание ЕЦБ и саммит Евросоюза, на котором будут рассмотрены вопросы бюджета и Brexit. Заседание ЕЦБ, вероятно, окончится пересмотром в сторону понижения прогнозов по росту ВВП еврозоны и прогнозов по инфляции. Любые сигналы со стороны ЕЦБ о том, что текущее замедление носит более постоянный характер, может привести к ослаблению EUR.

Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах, следуя за позитивной динамикой валют развивающихся рынков и нефтяных цен. Рыночные ожидания по снижению напряженности в отношениях США и КНР повышаются. Стало известно, что Китай возобновил покупки сельскохозяйственной продукции в США и может вернуться к закупкам американской нефти. Кроме того, рыночные игроки оценивают сообщение издания The Wall Street Journal, которое накануне со ссылкой на неназванных китайских чиновников сообщило, что КНР может изменить свою промышленную политику в рамках стратегии «Сделано в Китае-2025» и расширить доступ иностранным компаниям к китайской экономике. На этом фоне большинство валют развивающихся рынков сохраняют позитивную динамику. Однако стоит отметить, что российской валюте по-прежнему будет сложно демонстрировать какое-либо заметное укрепление на фоне сохраняющихся санкционных рисков.

Накануне в центре внимания оказался проект “Северный поток 2”. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, направленную против строительства газопровода. Конгрессмены отметили, что данный проект является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США. Европейские парламентарии по итогам сессии парламента, посвященного оценке последних событий в Украине, приняли схожую резолюцию, где также призвали отменить проект. Однако пока рынок не оценивает данные шаги критически, поскольку резолюции носят декларативный характер. Сегодня в фокусе глобальных валютных рынков будет заседание ЕЦБ. Мы не исключаем, что по итогам пресс-конференции М. Драги евро продемонстрирует снижение на Forex, что позволит завершить рублю торги укреплением в паре с евро. Ориентирами по паре USDRUB продолжат выступать отметки 66-67.