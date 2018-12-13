В том, что повседневная жизнь россиян дорожает ежедневно, сомневаться не приходится. Новый год, помимо свежего календаря и ощущения праздника, несет с собой и ряд изменений, которые сделают расходы населения выше. Что именно подорожает с нового года и к чему стоит быть готовым?

ЖКХ

В новом году тарифы на услуги ЖКХ будут подниматься в два этапа. Первый случится уже в январе, услуги подорожают в среднем на 1,7%. В середине лета, 1 июля, пройдет стандартный этап повышения (+2,4%). Подорожание коммуналки разбили на части из-за увеличения с 2019 года ставки НДС — для кошелька россиянина одномоментное повышение таким образом было бы куда более болезненным.

В теории рост тарифов ЖКХ должен «уложиться» в инфляцию, причем в прошлогоднюю. В 2017 году инфляция была рекордно низкой, но все ставки рассчитываются совсем не из этого параметра, а, скорее всего, из инфляционных ожиданий. Официальный прогноз указывает, что индекс потребительских цен в 2019 году останется в пределах 4% (Центробанк). Скорее всего, рост тарифов будет несколько больше.

ОСАГО

В начале 2019 года подорожают тарифы ОСАГО, но точная величина увеличения стоимости полиса пока неизвестна – она может увеличиться на 15-20% в большинстве случаев. Однако для ряда автомобилей ставка, напротив, снизится.

Базовую ставку страхования по ОСАГО устанавливает Центробанк РФ, она имеет как минимум, так и максимум – точное ее значение страховая компания определяет самостоятельно. Базовая ставка формируется от типа автомобиля. Чем больше и известнее бренд страховщика, тем выше будет его базовая ставка внутри обозначенного диапазона – это надо учитывать при выборе страховой компании и определении цены полиса.

Для категории B – она наиболее распространена среди рядовых россиян – базовая ставка составляет на 2019 год от 2746 руб. (раньше было 3432 руб.) до 4942 руб. (раньше было 4118 руб.). Коридор стал явно шире. Плюс в цену полиса входят различного рода коэффициенты (возраст, стаж, коэффициент ограничения, территории – эти параметры выросли в цене).

Что делать? Новый полис можно купить, когда до окончания действующего остается не более 60 дней. Тем автовладельцам, у кого страховка заканчивается в январе или феврале, можно заключить новый договор сейчас и немного сэкономить.

Упаковка

С нового года внедряется экологический сбор. Это коснется производителей упаковки как пластмассовой и пластиковой, так и легкой металлической. Тариф для первой категории производителей вырастет в 2,7 раза, для второй – более чем в 8 раз. Производитель переложит свои издержки на плечи конечного потребителя. Это значит, что существенным образом (выше повышения ставки НДС) вырастут цены на замороженную продукцию, которую упаковывают в пластик, а также газированные напитки и упакованные соответствующим образом молочные продукты.

Табак и обязательная маркировка

В 2019 году увеличивается акцизный сбор в табачной индустрии. За счет этого розничная цена пачки сигарет может вырасти на величину от 10% и выше.

С нового года вводится предписание маркировать отдельные группы товаров уникальным QR- кодом. Считается, что он устойчив к подделкам. Такой код должен быть нанесен на фототехнику, автомобильные покрышки, верхнюю одежду, табачные изделия и парфюмерию, текстиль (постельное и столовое белье).

Что подорожает меньше всего?

Как ни странно, гаджеты и бытовая техника, скорее всего, будут торговаться очень близко к тем диапазонам, что были в 2018 году. В цене этих товаров изменится только ставка НДС (с 18% до 20%). Больше никаких трат «сверху» тут не запланировано. Кроме того, на величину НДС подорожают и лекарства, но вряд ли больше.

А продукты?

Товары продовольственной группы начали дорожать еще осенью, с опережением. Здесь есть и сезонный фактор, когда закончились овощи и фрукты местного производства, и фактор предстоящего нового года (спрос растет, растет и цена), и ожидание будущего роста НДС. Однако с января продукты дорожать не перестанут. По оценкам Альпари, одномоментный рост составит от 2%, плавный рост цены будет наблюдаться весь январь и часть февраля. К концу зимы цены на продовольственные товары должны стабилизироваться.