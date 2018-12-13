На предстоящей неделе внимание рынков будет приковано к действиям Центральных банков. Сегодня пройдет заседание ЕЦБ, на котором должны быть анонсированы действия регулятора по сворачиваю стимулирующей политики. В пятницу, 14 декабря, состоится заседание ЦБ РФ – мнения аналитиков разделились почти поровну в выборе между решением оставить ставку неизменной или повысить ее. Кроме того, 19 декабря рынки ждут, что ФРС объявит о повышении процентной ставки; это будет четвертое повышение за 2018 год.

Инвесторы ждут заседаний ФРС и ЕЦБ: Как ни парадоксально, пара евро/$ торговалась в последние дни в диапазоне 1,131–1,144, фактически игнорируя напряженную ситуацию во Франции, где президент Э.Макрон ввел чрезвычайное положение. Этому способствовали два фактора: долларовый индекс DXY снижался на неделе до 96,4 на фоне слабой статистики по рынку труда в США (число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 155 тыс. чел. за ноябрь, ниже прогноза роста на 198 тыс.); в пользу евро сыграла и сложная ситуация в Великобритании.

Главные события недели — последние в этом году заседания ФРС и ЕЦБ по монетарной политике. Заседание ЕЦБ состоится сегодня, и от регулятора ожидают объявления конкретных шагов по сворачиванию стимулирующей политики. 19 декабря пройдет заседание ФРС, вероятность повышения ставки оценивается рынком в 72%, и это будет 4-ое повышение ставки в 2018 году. Тем не менее, возможности дальнейшего ужесточения политики в 2019 году, по мнению рынков, сейчас исчерпываются, и риторика регуляторов в этом аспекте крайне важна. Политический кризис в Великобритании разрастается: В Великобритании ситуация по Brexit становится все более накаленной, а вероятность политического кризиса растет. В понедельник премьер-министр Великобритании Т.Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit; в результате курс фунта снизился до отметки 1,248 фунт/$, обновив минимумы с апреля 2017 г. В среду британская валюта скорректировалась до уровня 1,265 фунт/$ на фоне новостей о выдвинутом вотуме недоверия премьер-министру. Такая динамика фунта была связана с тем, что рынки ждали, что в случае отставки Т.Мэй на ее место придет более сильный политик, который сможет согласовать с ЕС более выгодный для Великобритании план Brexit. Тем не менее, Т.Мэй удалось сохранить за собой свой пост, что было негативно воспринято рынками; ряд экспертов не исключают, что возможен сценарий или полной смены правительства, или даже выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Странам ОПЕК+ удалось достичь соглашения по сокращению добычи нефти в следующем году. Так, добыча будет снижена на 1,2 млн барр./сут. в следующие 6 месяцев. Это решение поддержало цены на нефть, выросшие до 63,7 $/барр. Тем не менее, меньшее чем ожидалось сокращение запасов нефти в США (на 1,2 млн барр. при прогнозе сокращения на 3,5 млн барр.) оказало давление на цены на нефть, и они вновь скорректировались до 60 $/барр. Ближайшими важными уровнями поддержки и сопротивления являются 59,5 и 62,5 $/барр.

Рубль на неделе показал одну из лучших динамик среди валют стран развивающихся рынков, укрепившись на 1,1% с начала декабря до 66 руб./$. Все внимание рынков сейчас сосредоточено на завтрашнем заседании ЦБ по ставке. Эксперты разошлись во мнении касательно действий регулятора: согласно Bloomberg, 25 из 41 опрошенных аналитиков ожидают, что ЦБ не изменит ставку, а 16 экспертов прогнозируют повышение ставки на 25 б. п. до 7,75%. Учитывая рост инфляции (за период 1-10 декабря инфляция составила 0,3%) и в условиях вероятного решения ЦБ вернуться к покупке валюты от лица Минфина с января, мы ждем, что ставка будет повышена. Торговый диапазон на неделю нам представляется как 65,5-67,5 руб./$.