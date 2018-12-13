Прошли первые эмоции после насыщенных событиями двух недель: сначала рынок отыгрывал саммит G20 в Аргентине, потом нефтяную сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, а теперь снова в фокусе макростатистика. Неделю стартовали с негатива – инвесторов расстроили данные по рынку труда США, розничным продажам в Китае и ВВП Японии. Сделка ОПЕК+ также не принесла желаемого облегчения, сохраняются риски дисбаланса спроса и предложения на нефтяном рынке в следующем году.

С начала недели индекс МосБиржи потерял около 2%. Половина падения пришлась на вчерашний день – просели на 1%, что в значительной степени было определено снижением нефтегазового сектора на 1,5%.

Сегодня утром внешний фон умеренно позитивный: S&P500 вчера незначительно снизился, но сейчас фьючерс на него в положительной зоне, азиатские рынки также в плюсе, Brent чуть выше нуля. Тем не менее для роста отсутствуют яркие сигналы, а "черное золота" не показывает желаемой восходящей динамики. В итоге в четверг открылись близко к нулю, сначала даже немного снижались, а на текущий момент прибавляем около 0,2%.

И всё-таки сейчас формируются предпосылки для восполнения потерь предыдущих дней. Впервые за 6 месяцев Китай возобновляет покупки американской сои. Это положительный сигнал для разрешения торговых противостояний между США и Китаем, которые давят на товарные рынки и рисковые активы. Базовый индекс потребительской инфляции в США вырос на 2,2% по итогам ноября, что, с одной стороны, хуже прогнозов, но всё равно лучше предыдущего месяца. В Китае пройдет конференция по экономическим вопросам, которая может принести важные словесные интервенции для поддержки рынка. В зелёной зоне сейчас находятся промышленные металлы. На следующей неделе состоится заседание ФРС США, по итогам которого регулятор может дать рынкам сигнал о возможной паузе в повышении ставки в первом полугодии 2019. Это потенциальный стимул для возобновления движения наверх российских индексов.

Сегодня главным событием станет заседание Европейского Центрального банка. Будет озвучено решение по ставке и дальнейшее направление монетарной политики. При наличии намеков на продолжение мягкой политики и стимулирование экономики Еврозоны рынок отыграет заседание ЕЦБ плюсом. Именно такой сценарий наиболее вероятный. Завтра же внимание российских инвесторов будет приковано к Банку России и его решению по ставке. С учетом роста инфляции, а с 1 по 10 декабря она составила уже 0,3%, повышается вероятность еще одного увеличения ставки на 0,25%. В этом случае рубль получит дополнительную поддержку для укрепления под занавес недели, котировки могут протестировать уровень в 66 рублей.