Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введут единую валюту для трансграничных расчетов. Новую валюту планируется применять только в операциях взаимозачетов при межгосударственной торговле. Новые деньги будут исключительно электронными. Введение такой валюты необходимо для облегчения взаимных расчетов в условиях угрозы санкций. Курс новой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц стран-членов ЕАЭС по отношению друг к другу. Новая валюта будет напоминать европейский экю, предшествовавший появлению евро. Введение электронной валюты поможет участникам ЕАЭС перейти к постепенному отказу от доллара.

Данную инициативу однозначно можно только приветствовать, мы уже отмечали, что Минск и Астана выступают против усиления роли российского рубля. Современный российский рубль слишком волатильная и слабая валюта. В таком виде он выгоден экспортерам и российскому бюджету, однако вряд ли делает рубль удобным инструментом для международной торговли и международных инвестиций. В январе ЦБ РФ должен вернуться на валютные рынок с интервенциями в пользу доллара США. Если собственной валюте не доверяет российское Министерство финансов, как рублю могут доверять партнеры России по Евразийскому союзу?

Правильный выбор – не навязывать партнерам по евразийской интеграции российский рубль, а идти к наднациональной денежной единице, используя опыт Евросоюза. Безналичный евро появился 1 января 1999 года, наличный – 1 января 2002. И можно только приветствовать важнейший шаг в данном направлении. Напомним, единый евразийский ЦБ запланирован в Алматы, а основным рынком капитала, вероятно, станет Московская биржа. Тянуть с этим вопросом не стоит. В нем не меньше политики, чем экономики. И стоит его завершить, пока Минск и Астана лояльны к евразийской интеграции с Москвой.